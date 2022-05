Uno de los actores más queridos de “La Casa de Papel”, la serie española de Netflix que fue un ‘boom’, es Jaime Lorente. Él dio vida al personaje de “Denver” y se volvió famoso, qué duda cabe.

Pero no todo ha sido felicidad para Jaime Lorente luego del éxito conseguido con la serie “La Casa de Papel”, ya que el propio actor manifestó haber sufrido algunos problemas de salud. Aquí te contamos más detalles.

¿Qué problema de salud tuvo Jaime Lorente tras el final de La casa de papel?

Jaime Lorente reveló en su momento que se sintió muy abrumado por la cantidad de atención que se robó su personaje en la producción de Netflix.

“Me pedían fotos pero nadie me preguntaba cómo estaba. Yo no soy ‘La Casa de Papel’ no soy un personaje público tampoco, he hecho un personaje público (...) Eran días de querer dejarme todo, pensaba que había luchado por un sueño que no era mío. Creía que no tenía derecho a conseguir lo que había conseguido. Tenía un estrés y una ansiedad brutal”.

Sin duda, le costó manejar la fama que le trajo consigo la serie. Antes de “La Casa de Papel” era feliz haciendo teatro y ganando lo justo para “comprar unas cervezas”.

Afortunadamente para él, estos problemas de salud los ha ido superando poco a poco gracias a ayuda psicológica profesional.