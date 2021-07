6 de 9

"Realmente me gustó 'The Suicide Squad'. Es graciosa, sangrienta y grosera como lo esperarías, pero también es profundamente trágica y conmovedora, con una latente gentileza, que absolutamente no esperaba. Es tanto una sátira como una película de acción" -Kyle D. Anderson de Nerdist.com. (Fuente: Warner Bros / DC Comics)