"'Eternals' es sorprendente, épica, hermosa y a la vez densa. Hace unos grandes intentos, a veces se siente como una película de DC (lo cual no es una crítica), otras veces se siente como ninguna otra película de superhéroes. Me gustaría tener una reacción rápida y positiva que ofrecer, pero me he quedado con pensamientos más complejos." - Peter Sciretta de Slashfilms. (Foto: Marvel Studios)