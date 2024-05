Pese al esfuerzo hecho durante los 90 minutos, Universitario no pudo llevarse el triunfo en Cusco e igualó 0-0 ante Cienciano. Por la penúltima fecha del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1, el equipo dirigido por Fabián Bustos tuvo varias opciones claras de gol, pero la contundencia no estuvo de su parte. Debido a esto, los cremas se encuentran segundos en la tabla con la misma cantidad de puntos que Sporting Cristal, sin embargo, tienen una menor diferencia de gol (+21 de los merengues contra +23 de los celestes).

¿Qué pasa si Universitario gana, pierde o empata ante Los Chankas en la última fecha del Torneo Apertura 2024





Qué pasa si Universitario le gana a Los Chankas

Si la ‘U’ obtiene un triunfo ante Los Chankas en el Monumental, deberán esperar que los ‘cerveceros’ empaten o caigan ante Comerciantes Unidos en Cajabamba. En caso ganen los comandados por Enderson Moreira, los merengues deben vencer por una diferencia de goles que les permita posicionarse por encima en la tabla. Es decir, si Cristal gana 1-0, los de Ate necesitarán vencer 4-0, si los celestes superan 2-0 al cuadro provinciano, los de Bustos deben golear 5-0, y así sucesivamente.

Qué pasa si Universitario empata con Los Chankas

Si esto sucede, la ‘U’ debe esperar que los rimenses pierdan ante Comerciantes Unidos. Este es el único resultado que les podría servir si igualan ante el cuadro de Andahuaylas, pues en un empate de Cristal dejaría ambos con la misma cantidad de puntos, pero los ‘cerveceros’ tienen la ventaja en diferencia de goles. Además, si cremas y merengues empatan sus partidos, Melgar, con dos unidades menos en la tabla que ambos, también los igualaría en puntaje en caso gane su duelo ante Deportivo Garcilaso, aunque su diferencia de gol es muy inferior, por lo que tendría que ganar por una goleada más que contundente para ponerse por encima de estos dos equipos limeños en la clasificación.

Qué pasa si Universitario pierde con Los Chankas

Si esto pasa, deberá esperar que Cristal pierda por una cantidad de goles que lo posicione por encima en la tabla en cuanto a diferencia de goles. Es decir, si la ‘U’ pierde 0-1, los celestes deben caer 4-0, y así sucesivamente. Además, también necesitará que Melgar no le gane a Deportivo Garcilaso, ya que de lo contrario los arequipeños ganarán el Apertura.

¿Universitario tendrá refuerzos pasa el Torneo Clausura 2024? Esto dijo Antonio García Pye

El directivo crema hizo hincapié en que se hará un análisis correspondiente a final del Torneo Apertura y dejó abierta la posibilidad de fichar nuevos futbolistas. “Siempre hay evaluaciones al final del semestre (Torneo Apertura), así que vamos a verlo con calma”, indicó Pye.

¿Cuáles fueron los refuerzos de Universitario para este 2024?

Recordemos que Universitario se reforzó este año con los siguientes jugadores:

- Sebastián Britos

- Jairo Concha

- Christofer Gonzáles

- Segundo Portocarrero

- Diego Dorregaray

- Christopher Olivares

¿Qué sucedió con Mauro el ‘Toro’ Cantoro y Andrés el ‘Cóndor’ Mendoza?

Mauro Cantoro y Andrés Mendoza, exfutbolistas de los merengues y celestes, respectivamente, tuvieron una conversación subida de tono que generó comentarios en redes sociales.

En medio de un diálogo que tuvieron el ‘Toro’ y el ‘Cóndor’ en el programa Desmarcados, el segundo le señaló al primero que no hablaba con él cuando propuso hacer una apuesta para ver qué equipo sería campeón. “No, a ti no, yo no estoy hablando contigo”, le dijo Mendoza a Cantoro.

El exdelantero de Brujas de Bélgica volvió a arremeter contra el exUniversitario. “¿Tú también quieres entrar?”. Esto, como era de esperarse, provocó la molestia del exgoleador de los cremas. “Yo sí creo que la ‘U’ va a ser campeón”, respondió Cantoro.

Por último, Mendoza dejó una frase que ‘encendió’ la mesa: “Cuando yo apuesto la ‘U’ contra Cristal nunca pierdo”.