El actor Ryan Reynolds era uno de los que más quería a Betty White, con quien actuó en la película "The Proposal" en 2009. Hace poco la actriz bromeó que él (Reynolds) todavía no podía olvidarla, pero que ella prefería a Robert Redford. "El mundo se ve diferente ahora. Ella era increíble superando las expectativas. Logró a envejecer mucho, pero a la vez no lo suficiente. Te extrañaremos, Betty." (Foto: Captura de Instagram)