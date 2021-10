2 de 10

Los Pandora Papers han revelado que la cantante Alejandra Guzmán Pinal compró un inmueble de lujo en Miami a través de una empresa “offshore” Frida Enterprises Corp, creada en las Islas Vírgenes Británicas. Desde el 2014, la mexicana es la única accionista de la compañía creada a través del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal). El departamento está ubicado en el exclusivo condominio L’Excellence y tiene un valor que supera el millón de dólares. En esta empresa, Guzmán no aparece en las versiones públicas del registro mercantil y se beneficia del paraíso fiscal. Asimismo, en 2018, la artista creó la empresa homónima Frida Enterprises Inc. en Florida (Estados Unidos) para poder comprar un penthouse en el condominio Aria on the Bay. El equipo de prensa de Alejandra Guzmán no ha hecho comentarios sobre esta revelación. (Foto: @laguzmanmx)