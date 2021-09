19 de 19

Lil Nas X y Jack Harlow cantarán su colaboración "INDUSTRY BABY" que fue lanzado en julio y ya cuenta con más de 111 millones de reproducciones. Cabe recordar que Lil Nas X está nominado en los MTV VMAs 2021 en la categoría de Video del Año por “MONTERO (Call Me By Your Name)”. (Foto: AFP/Instagram @jackharlow)