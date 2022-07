Nicolás Schiappacasse, el delantero estrella de Uruguay, figura del Atlético de Madrid, que estuvo dos meses y 12 días por portar una pistola rumbo a presenciar un clásico amistoso entre los clubes Peñarol y Nacional, firmó un contrato con el Miramar Misiones de la Segunda División de Uruguay y volverá a jugar, tras 13 meses de inactividad.

NICOLÁS SCHIAPPACASSE: LA GRAN FIGURA URUGUAYA

El joven deportista de 23 años era una de las joyas uruguayas del Atlético de Madrid a su corta edad. Varios clubes se veían interesados en él y en su trayectoria deportiva.

Tal fue su fama, que incluso, el Atlético de Madrid había ofrecido incluso 1.5 millones de euros para llevárselo cuando apenas tenía 15 años. Una oferta que River Plate de Uruguay, club en el que se formó y debutó con 16 años y 97 días, no desaprovechó y se acordó que el joven atacante llegara al Colchonero al cumplir 18.

LA DESGRACIA DE NICOLÁS SCHIAPPACASSE

Su paso por Europa, le hizo ganar cada vez más fama. Hasta que un día, el joven delantero regresó a Uruguay para jugar a préstamo en Peñarol.

Fue ahí que Nicolás Schiappacasse sufrió una grave lesión de rodilla que provocó una rotura de ligamento cruzado anterior y lateral externo en su rodilla izquierda en mayo de 2021, en un encuentro por la Copa Sudamericana, lo que lo dejó inoperativo por más de un año.

Nicolás Schiappacasse finalizaba su proceso de recuperación, hasta que otra tragedia lo envolvió: su detención en la ruta rumbo a Maldonado para presenciar un clásico amistoso entre Peñarol y Nacional. ¿El motivo? Tenía una pistola 9 mm con ocho municiones. Estuvo dos meses y 12 días en la cárcel hasta que se le otorgó la prisión domiciliaria. En la misma línea, también recibió un permiso de la justicia para poder entrenar.

“La tenía para uso personal porque últimamente había recibido amenazas e intentos de robo y temía por mi vida y por mi familia. Nunca quise fomentar esa violencia que se dijo entre la parcialidad de Peñarol y Nacional ni en el deporte de Uruguay. Simplemente me transportaba con un arma ilegal. No sabía que era robada”, se defendió en su momento Nicolás Schiappacasse.

UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA NICOLÁS SCHIAPPACASSE

Tras más de un año de inoperatividad por la lesión que sufrió y por la pena de cárcel que viene enfrentando, Nicolás Schiappacasse firmó un contrato por 18 meses con el club que milita en la Segunda División de Uruguay. El uruguayo tuvo minutos en un amistoso contra Fénix y tras el partido hizo un emotivo posteo en redes sociales.

“Aprendí que un tropezón no es caída, que todo en la vida vuelve, que no hay mal que por bien no venga, que con voluntad y esfuerzo todo resulta más fácil, que lo más valioso del mundo es la familia y los amigos de verdad, que no se llora a quien no te valora, que por más tropezón, caída, obstáculo o barrera que se te interponga en el camino, el objetivo es levantar la cabeza y seguir adelante”, escribió en sus historias de Instagram.

Esta noticia supone una esperanza para su hinchada y para él mismo, quien según manifiesta, ha entendido el verdadero significado de la vida.