Ricardo Gareca decidió brindar declaraciones a la prensa tras el final de las Eliminatorias Qatar 2022 de Sudamérica. Perú finalizó en quinto lugar y jugará el repechaje ante Emiratos Árabes Unidos o Australia, y el director técnico argentino aprovechó la oportunidad para hablar de todo.

El ‘‘Tigre’ se refirió a la lesión de André Carrillo, a los conflictos sociales que actualmente vive el país, al supuesto interés de la Selección chilena en contar con sus servicios, entre otros temas. A continuación, repasamos las frases más importantes que dejó su última conferencia.

La lesión de André Carrillo

“Creemos que va a llegar (al repechaje). Está en el tiempo límite, tratándose de André, un hombre que se recupera muy rápido, creemos que se va a dar”.

Los conflictos sociales en Perú

“Respecto a lo que está viviendo el país. mandarle un abrazo grande. Siento mucho lo que está pasando. Ojalá Dios ilumine a Perú, por el maravilloso pueblo que tienen, un pueblo que lo único que quiere es trabajar”.

Preparación para el repechaje

“Perú va a estar listo para fin de mayo, cuando vayamos a Europa y allí haremos el periodo de adaptación. Días previos de lo que significa el repechaje. Además, de tener previsto un partido internacional”.

Su continuidad en la Selección peruana

“No lo hablaría en estos momentos. El contrato nuestro ya había vencido en el término del 2021 pero tras la pandemia esto se prorrogó. Ahora con el repechaje, esto se extiende hasta ese partido. No me proyectaría a algo más. No porque esté conforme, pero en estos momentos solo nos enfocamos en ganar el repechaje y clasificar al Mundial”.

Lesión de Carlos Zambrano

“Respecto a lesión de Zambrano estamos a la espera. Hay lesión, pero no creemos que sea de magnitud importante que lo deje fuera de competencia. No creemos que sea de gravedad”.

Gianluca Lapadula

“No creo que se vaya a operar (el tabique) en estas instancias. Más adelante, que tenga un tiempo más prudencial para recuperarse”.

La Blanquirroja enfrentará o a Australia o a Emiratos Árabes para obtener un cupo en la Copa del Mundo.

