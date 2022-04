Esta semana arranca la Copa Libertadores 2022 con los primeros partidos de la fase de grupos. Alianza Lima, uno de los equipos peruanos que está clasificado, debutará nada menos que con River Plate en duelo por el Grupo F.

Los íntimos jugarán este miércoles 6 de abril a las 7:00 p.m. en el Estadio Nacional con la misión de lograr su primer triunfo. El cuadro argentino, por su parte, tratará de robar los tres puntos.

Alianza Lima vs. River Plate: ¿cuál es el pronóstico del partido?

No va a ser un partido fácil para Alianza Lima. Los íntimos, que fueron campeones de la Liga 1 el 2021, no han iniciado bien el Torneo Apertura 2022. No parece ser ese equipo sólido defensivamente, ordenado en el medio y contundente en ataque que fue el año pasado.

River Plate, por su lado, sigue siendo uno de los mejores equipos de Sudamérica y esta temporada va por el título de la Copa Libertadores 2022 de la mano de Marcelo Gallardo y jugadores jóvenes con experiencia como Julián Álvarez.

Según la página de análisis de partidos y consejos de apuestas, Apuestagrande, este partido tiene más posibilidades de ganarlo River Plate. Además, se espera que el equipo argentino anote mínimo dos goles en el Estadio Nacional de Lima.

Un triunfo de River Plate paga 1.40 aproximadamente en las diferentes casas de apuestas, mientras que una victoria de Alianza Lima sería el golpe, ya que tiene una cuota de 10 en promedio.

