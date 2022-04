Los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel están emocionados porque muy pronto se estrenará la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la secuela de la primera película de este conocido personaje.

Como se sabe, la película Doctor Strange 2 está ambientada cronológicamente luego de lo que se vio en las películas Avengers: Endgame y Spider-Man: No Way Home, así como después de la serie WandaVision.

El tráiler, que fue lanzado a mediados de febrero, deja impactantes diálogos e imágenes, pero lo más interesante es que en un momento se ve a Stephen Strange enmarrocado y ser llevado por robots. Además, se escucha una voz que parece ser la de Charles Xavier.

Doctor Strange 2: ¿cuándo se estrena en el Perú?

La película del Universo Cinematográfico de Marvel llegará a las pantallas grandes de Perú el 5 de mayo del 2022. Todo hace apuntar a que el film batirá récords de audiencia en todo el mundo, tal como sucedió con Spider-Man: No Way Home.

Esta película es dirigida por Sam Raimi y cuenta con el regreso de Rachel McAdams como Christine Palmer. El rodaje se realizó en plena pandemia del COVID-19.

Doctor Strange 2: ¿cómo comprar entradas?

Primero. Deberás entrar a la página oficial de Cineplanet

Ingresa a la sección películas y elegir la cinta Dr. Strange en el Multiverso de la Locura

Posteriormente, tendrás que esperar en la cola virtual cuando abran los servidores de compra este 6 de abril a nivel nacional.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR