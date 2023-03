Desde este lunes 13 de marzo y hasta el próximo domingo 19 se conmemora la Semana Mundial del Cerebro con la cual se busca concientizar a la población sobre la importancia de la salud cerebral.

La fecha fua instaurada en 1996 por las organizaciones Dana Alliance for Brain Initiatives (DANAI) y la European Dana Alliance for The Brain (EDAB) con el objetivo de fomentar el apoyo a la ciencia del cerebro y su impacto en nuestra vida cotidiana, así como difundir los beneficios de la investigación en neurociencias.

¿Cómo se celebra la Semana Mundial del Cerebro?

Durante estos siete días se realizan actividades presenciales y virtuales dirigidas para entender la función e importancia del cerebro: ferias del cerebro, actividades prácticas, juegos, experimentos y exposiciones, entre otros eventos.

Asimismo, se organizan charlas, simposios y conferencias por parte de médicos especialistas e investigadores acerca de neurociencia y salud mental, entre otros temas relevantes asociados con el cerebro.

¿Qué cosas controla el cerebro?

El cerebro es el órgano que centraliza la actividad del sistema nervioso y está conformada por millones de neuronas que permiten la regulación de todas las funciones del cerebro, cuerpo y mente:

Controla las funciones vitales, como respiración, presión sanguínea y temperatura.

Controla las funciones cognitivas superiores, tales como la memoria, la percepción y el aprendizaje.

Ejecuta la capacidad de pensar, sentir y razonar.

Recibe y procesa la información que recibe de los sentidos.

Controla los movimientos corporales.

Controla nuestra conducta y emociones.