México es un país que siempre está en constante riesgo de sufrir un sismo de gran magnitud, pues se encuentra en el Cinturón de Orión. Por ese motivo, es necesario que sus habitantes estén preparados y sepan cómo reaccionar ante una situación de este tipo. Y, justamente, para saber cómo lidiar en un momento así, existen los simulacros.

Simulacro Nacional de Sismo en México: cuándo y a qué hora es

Pese al avance de la tecnología, al menos por ahora, es imposible predecir un sismo. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es prevenir, por lo que este miércoles 19 de abril (11 a.m.) se realizará un simulacro a nivel nacional en México. El objetivo es que todos puedan participar.

Un simulacro es una simulación de cómo deberíamos actuar ante un hecho inesperado que ponga en peligro nuestras vidas. Esto incluye sismos, incendios, inundaciones, ataques armados, entre otros.

Simulacro Nacional de Sismo en México: de qué se trata

Hay que tener en cuenta que los simulacros se ejecutan siguiendo los lineamientos establecidos por Protección Civil, por lo que se expondrán cuáles son los lugares seguros, los potenciales peligros y las herramientas que tenemos a la mano para lidiar con una situación límite.

Para que el simulacro se torne mucho más real, en México sonarán las alertas sísmicas ubicadas en diferentes lugares estratégicos. Además, la prensa se encargará de difundir esta representación de un sismo para que la información llegue a la mayor cantidad de mexicanos posible.

Simulacro Nacional de Sismo en México: cómo actuar durante este ejercicio de prevención

Son varios los puntos que uno debe tener en cuenta al momento de un simulacro de sismo. A continuación, según Telediario, te dejamos algunos que son necesarios que los revises ya que pueden salvar tu vida y la de tus seres queridos.

-Imaginar algunas situaciones de emergencia probable en tu hogar o espacio en el que te encuentres.

-Fijar responsabilidades a cada uno de los miembros de la familia, trabajo, escuela, etcétera.

-Emitir la voz de alarma.

-Interrumpir inmediatamente las actividades y desconectar los interruptores de gas, electricidad y agua (si los hay) que estén funcionando.

-Replegarse hacia las zonas de seguridad previamente identificadas hasta que termine el sismo.

-Recorrer las rutas correspondientes.

-Conducirse con orden. No corras, no empujes, no grites.

-Llegar al punto de reunión convenido.

-Revisar que nadie falte y que todos se encuentren bien.

-Evaluar los resultados y ajustar los tiempos y movimientos.

¿Cómo desalojar un inmueble?

Si en el momento del simulacro te encuentras en el primero o segundo piso de un inmueble, lo mejor será que salgas de manera tranquila. Si, por el contrario, te encuentras en un tercer piso, será mejor que esperes a que finalice el sonido de la alerta.

Por último, si se diera el caso que en ese momento estuvieras trabajando, lo mejor será que acates las órdenes que seguramente te dará algún miembro del personal de Protección Civil.

¿Qué debe tener una mochila de emergencia?

-Botiquín de primeros auxilios.

-Bolsa de plástico resellable con documentos importantes (acta de nacimiento, credencial de elector, pasaporte, visa, etc).

-Alimentos no perecederos y agua potable para tres días.

-Bolsa de plástico resellable con directorio de teléfonos de familiares, servicios de emergencia y de Protección Civil.

-Linterna de dínamo o de baterías.

-Silbato de emergencia.

-Impermeables y ropa limpia (si vives en zonas frías, ropa abrigadora y manta).

-Copias de llaves de vivienda y automóvil.

