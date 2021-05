Con el paso de los meses, Tik Tok se ha convertido en un verdadero fenómeno. Cientos de videos se suben día a día y son viralizados. Por ese motivo, dicha red social también busca ser aprovechada por múltiples grupos musicales, como es el caso de Coldplay .

La banda británica no deja de sorprender a sus fans. Sumado a las recientes canciones que han estrenado en las últimas semanas, ahora, el grupo integrado por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion se prepara para hacer un show en vivo en la famosa plataforma.

Esta presentación de Coldplay contará con 4 canciones en vivo a través de su canal en Tik Tok, el próximo lunes 24 de mayo. Esta se llevará a cabo a eso de las 14:00 horas de Chile (13: 00 horas de Perú).

Esta performance cuenta con el apoyo de la organización Comic Relief. La ONG presentará uno de sus eventos anuales, el Red Nose Day USA, cita que reúne fondos para minimizar la tasa de pobreza infantil.

¿Cuál es la discografía de Coldpay?

Álbumes de estudio

2000: Parachutes

2002: A Rush of Blood to the Head

2005: X&Y

2008: Viva la Vida or Death and All His Friends

2011: Mylo Xyloto

2014: Ghost Stories

2015: A Head Full of Dreams

2019: Everyday Life

2021: Music Of The Spheres

Álbumes en vivo

2003: Live 2003

2012: Live 2012

2014: Ghost Stories Live 2014

2018: Live in Buenos Aires

