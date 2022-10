l pasado 31 de marzo, el Gobierno peruano decretó como días no laborables a siete fechas del 2022, las cuales, sumadas a los feriados ordinarios, crean fines de semana largos propicios para la práctica del turismo interno, instrumento dinamizador que permite seguir impulsando la reactivación económica del Perú.

Mediante el Decreto Supremo Nº 033-2022-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, se declaró como días no laborables el lunes 2 de mayo, el viernes 24 de junio, el lunes 29 de agosto, el viernes 7 de octubre, el lunes 31 de octubre, el lunes 26 de diciembre y el viernes 30 de diciembre.

Además de que estas fechas están sujetas a horas de trabajo compensables, también se convierten automáticamente en festividades regidas por el Estado peruano.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS DE OCTUBRE Y CUÁL ES LA RAZÓN?

El mes de octubre llegó con dos feriados largos incluidos. El primero se llevó a cabo el pasado viernes 7 de octubre, que sirvió como puente festivo para conmemorar el Combate de Angamos que se dio un 8 de octubre de 1879.

El próximo feriado nacional que se verá en Perú es el lunes 31 de octubre, el cual está ligado al Día de todos los Santos. Si bien esta fecha se celebra el 1 de noviembre, que este año cae martes y también será feriado, el gobierno ha decretado el lunes 31 octubre como no laborable para el sector público, que se unirá al sábado 29 y domingo 30 de este mes, que son días habituales de descanso. De esta manera, se podrá disfrutar cuatro días libres seguidos.

¿PARA QUÉ SECTORES APLICA ESTOS DÍAS NO LABORABLES DEL 2022?

La resolución Nº 033 dispone, explícitamente, que los días establecidos como no laborables están dirigidos a los trabajadores del sector público, llámese municipios, ministerios, y organismos del Estado peruano.

Sin embargo, la norma aclara que el sector privado podrán acogerse a los mencionados días no laborables, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar; a falta de acuerdo, decidirá el empleador.

DIFERENCIAS ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE

Los feriados son días festivos nacionales en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Estos son descansos remunerados que no se compensan.

Por otro lado, los días no laborables son decretados por el Gobierno y están dirigidos al sector público. Será decisión del sector público si acatan la medida. En tanto, si no se trabaja en día no laborable, se debe compensar luego esas horas.