El último jueves 5 de octubre, la Presidenta de la República, Dina Boluarte, señaló que ampliará el estado de emergencia aplicado en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y algunos distritos de Sullana, hacia el centro de la capital, precisamente en el Cercado de Lima.

Como se sabe, esta medida excepcional permite que la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, tenga la potestad de realizar labores de control de orden interno en la ciudad, con el objetivo de recuperar la tranquilidad de la población por la delincuencia que ha aumentado en los últimos meses.

Adicionalmente, la PNP cuenta con el apoyo de los gobiernos regionales y locales durante la fiscalización en los transportes públicos, vehículos menores, lugares de diversión y hospedajes. Además, otras acciones que podrá ejecutar será el patrullaje integrado, videovigilancia y actualización de los mapas del delito y riesgo.

¿CUÁNDO INICIARÁ EL ESTADO DE EMERGENCIA EN CERCADO DE LIMA?

Durante la clausura de la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), desarrollada en Trujillo, la mandataria Dina Boluarte aprovechó la ocasión para anunciar el estado de emergencia en Cercado de Lima.

La decisión de extender esta medida hasta el centro de la capital fue con el objetivo de brindar seguridad a los vecinos y emprendedores que habían invertido en sus negocios, además de proteger a los turistas que visitan el centro histórico de Lima.

Aunque la presidenta no indicó la fecha oficial en la que iniciará el estado de emergencia, se difundió la información de que esta inicie la próxima semana, aunque algunos indican que podría comenzar este sábado 7 o domingo 8 de octubre en horas de la noche, según informa Infobae. Sin embargo, se espera la información oficial por parte de las autoridades encargadas.

¿EN QUÉ ZONAS ESPECÍFICAS DEL PERÚ HAY ESTADO DE EMERGENCIA ACTUALMENTE?

Desde la madrugada del miércoles 20 de septiembre se dio inicio al estado de emergencia en varios distritos de Lima, como San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, así como en varios distritos de Piura, como Sullana. Esta mEDIDA durará 60 días, exactamente hasta el 18 de noviembre de 2023.

A continuación, señalamos los lugares específicos donde hay control por las autoridades.

San Juan de Lurigancho

Pasamayito

Túnel Santa Rosa

Jicamarca

Campoy

San Martín de Porres

Av. Canta Callao

Av. Tomás Valle

Av. Angélica Gamarra

Av. Universitaria

Av. Perú

Av. Zarumilla

Av. Vía Evitamiento

Av. Caquetá

Av. Puente del Ejército

Sullana

Bellavista

Marcavelica

Salitral

Querocitllo

Ignacio Escudero

Miguel Checa

¿QUÉ DERECHOS QUEDAN SIN EFECTO DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA?

Al igual que en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana, Cercado de Lima también tendrá las mismas restricciones durante el estado de emergencia.

Según dicta el numeral 1 del artículo 37 de la Constitución Política del Perú, con el estado de emergencia quedarán sin efecto los siguientes derechos constitucionales:

Inviolabilidad de los domicilios (El policía o militar puede ingresar a una casa sin orden judicial)

Libertad de tránsito.

Libertad de reunión.

Libertad y seguridad personales.

Es importante precisar que esto no significa que la ciudadanía ya no contará con los derechos mencionados, sino que las Fuerzas Armadas y la Policía pueden establecer medidas para limitarlos. Debido a esto es que una de las medidas que se han implementado es el toque de queda, para que los ciudadanos tomen las precauciones necesarias. Para Cercado de Lima no se ha confirmado esta implementación mencionada.