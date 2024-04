Estar feliz es un estado de ánimo que todos perseguimos. Para conseguirlo, algunas personas viajan o estudian la carrera de sus sueños. A propósito de ello, debes saber que, según World Happiness Report, Perú no está dentro del top 5 de los países más felices de Latinoamérica. Aquí te vamos a contar en qué puesto se encuentra y otros detalles relacionados a este tema bastante interesante de analizar.

Ranking pone a Perú fuera del top 5 de los países más felices de Latinoamérica: en qué puesto se encuentra

Según el informe elaborado por World Happiness Report, Perú se ubica en el puesto número 6 de países más felices de Latinoamérica. Es decir, subió tres posiciones respecto al último ranking.

Cuáles son los 10 países más felices del mundo

Por sexto año consecutivo, Finlandia se posicionó como el país más feliz del mundo, ganando este título por sexto año consecutivo. Los habitantes de Finlandia terminaron como los más contentos con la vida que llevan, debido a que la mayoría contestó con un 10 de satisfacción la pregunta “En general, ¿cuál es su nivel de satisfacción con su vida en estos momentos?”.

Dicho esto, el top 10 de países más felices del mundo lo conforman los siguientes:

Finlandia | Nº 1

Dinamarca | Nº 2

Islandia | Nº 3

Suecia

Israel

Países Bajos

Noruega

Luxemburgo

Australia





¿Qué aspectos se tomaron en cuenta para realizar el ranking de los países más felices del mundo?

Costo de renta

Apoyo social

Esperanza de vida sana

Libertad para tomar decisiones vitales

Niveles de corrupción

Este es el ranking de países más peligrosos del mundo: ¿En qué número se ubica Perú?

El Índice de Paz Global del Institute for Economics and Peace presenta un ranking de los países más peligrosos del mundo, destacando las naciones con mayores niveles de inestabilidad y violencia. En la cima de esta lista se encuentra Afganistán, con una puntuación de 3.448 puntos, manteniendo este puesto por octavo año consecutivo. Le sigue Yemen en el segundo lugar, seguido por Siria, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo, todos con altos niveles de conflictos internos y externos que afectan la seguridad y la paz en sus territorios.

Rusia y Ucrania, a pesar de su ubicación en Europa, se encuentran en posiciones preocupantes en este ranking debido a la prolongada guerra que ha persistido entre ambos países durante más de dos años. Esta guerra ha tenido un impacto significativo en la seguridad y la estabilidad de la región. Otros países como Somalia, Sudán e Iraq también figuran entre los más peligrosos del mundo, con altos niveles de violencia, conflictos armados y amenazas a la seguridad ciudadana.

Es importante tener en cuenta estos datos al planificar viajes internacionales o al considerar la situación global de la paz y la seguridad. Los gobiernos y las organizaciones internacionales pueden utilizar esta información para desarrollar estrategias que promuevan la paz y la estabilidad en las regiones afectadas por conflictos y violencia, trabajando hacia un mundo más seguro y pacífico para todos.

Perú se ubica en el puesto 103 en el Índice de Paz Global del Institute for Economics and Peace del año 2023. Esta posición revela que Perú no figura entre los países más peligrosos del mundo según este informe.

En comparación con otras naciones evaluadas, Perú disfruta de un nivel relativamente favorable de seguridad y estabilidad. Sin embargo, es esencial comprender que la posición de un país en este ranking no es estática y puede cambiar debido a diversos factores políticos, sociales y económicos.

