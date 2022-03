El mundo del cine se encuentra de luto. Ante la sorpresa de los fans del séptimo arte, el reconocido actor William Hurt falleció este domingo a los 71 años, anunció su familia en un breve comunicado recogido por los medios de Estados Unidos. A continuación, te contamos todos los detalles de esta sensible pérdida.

“Es con gran tristeza que la familia Hurt llora la muerte de William Hurt, amado padre y ganador de un Óscar, el 13 de marzo de 2022, una semana antes de que cumpliese 72 años”, señalaron los familiares muy sentidos por la sorpresiva partida del famoso intérprete.

El actor falleció de forma tranquila y por causas naturales. Hurt ganó un Óscar por “Kiss of the Spider Woman” (“El beso de la mujer araña”, 1985), protagonizó filmes como “Body Heat” (“Fuego en el cuerpo”, 1981) o “Children of a Lesser God” (“Te amaré en silencio”, 1986).

Otras de sus participaciones cinematográficas destacadas fueron en “A.I. (Artificial Intelligence)” (“A. I. Inteligencia Artificial”, 2001), “The Village” (“La aldea”, 2004), “The Good Shepherd” (“El buen pastor”, 2006). Hurt también interpretó a Thaddeus Ross en el universo Marvel. A continuación, a modo de homenaje, repasamos algunas de las películas que lo hicieron mundialmente conocido.

"La aldea"









"Hulk"









"Te amaré en silencio"









"El beso de la mujer araña"









"El buen pastor"









