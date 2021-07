4 de 10

La actriz concluyó su participación en la franquicia con "X-Men: The Last Stand" (2006) y desde entonces ha tenido algunos papeles en películas. Romijn ha tenido más suerte en la televisión, participando recientemente en "Star Trek: Discovery" y en 2022 se dejará ver en "Star Trek: Strange New Worlds". (Foto: 20th Century Fox/NBC)