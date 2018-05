Los gustos y pasiones de las personas suelen plasmarse en, por ejemplo, el tipo de ropa que viste o la decoración que lleva su casa. Sin embargo, las cosas pueden complicarse un poco cuando eres un millonario amante de los autos de lujo. Así nos lo demuestra una publicación de Instagram.

Un aficionado del motor -de nombre Pablo Pérez Compac- compartió en su perfil de Instagram la nueva decoración que lleva su costosa propiedad ubicada en Miami, Estados Unidos. Esta resalta no solo por el estilo minimalista, sino por la presencia de un Pagani Zonda Revolución colgado de una columna.

El hombre no tuvo problemas en utilizar al superdeportivo italiano como un elemento de división para un ambiente de su vivienda. Por el momento no sabemos si se trata de un ejemplar original o una réplica de carrocería; sin embargo, en la fotografía de Instagram observamos que el auto no cuenta con motor ni detalles mecánicos.

Cabe recordar que el Pagani Zonda Revolución fue una edición limitada que anunciaba el fin del modelo Zonda. La creación de Horacio Pagani equipa un motor V12 de 6.0 L que produce unos 800 caballos de potencia y cuyo chasis se destaca por utilizar la ligera fibra de carbono.