Adele es una de las intérpretes que más fama ha ganado durante la última década. La cantante natural de Tottenham, Londres, Inglaterra, hoy tiene más de un motivo para celebrar: cumple 32 años y anuncia que cada vez está más cerca su próximo álbum, que llevará como nombre su edad.

La cantante ganó fama en su país desde el 2008, cuando lanzó su primer disco, de nombre ‘19’. Pero no fue hasta el 2011 que el mundo cayó rendido ante su voz con éxitos musicales como ‘Rolling in the deep’ o ‘Someone like you’, éxitos de su disco ‘21’.

Hoy Adele goza del éxito. Ha ganado 15 premios Grammy y, aunque han pasado cinco años desde su último disco, sus canciones siguen sonando en las radios y plataformas de música vía streaming.

Pero su éxito musical llegó acompañado de bonanza económica. Según un reporte de EFE, la fortuna de Adele en el 2019 rondaba los US$ 190 millones, que la convertía en la joven artista británica con más dinero.

Y la bonanza económica le ha permitido a Adele comprar autos que sean de su agrado. Por ello, a lo largo de estos años se ha visto a la londinense manejar distintos autos por las calles del Reino Unido y Estados Unidos.

El segmento de autos que prefiere la cantante británica es el de las SUV. Por eso, en su colección podemos encontrar modelos exclusivos de marcas como Land Rover, Audi o Porsche. Pero también hay espacio para lujosas berlinas como el Mercedes-Benz Clase S.

En la galería que acompaña a esta publicación podrás conocer la lista de autos que se encuentran en el garaje de Adele.

