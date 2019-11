Un set de Lego para los amantes de Batman y los autos en general. Se trata del clásico batimóvil de 1989, hecho con más de 3 mil piezas y de 60 centímetros de largo. Entre sus características principales resaltan los detalles de la cabina, la misma que se puede descubrir a través de un techo deslizante. Asimismo, el modelo cuenta con dos armas ocultas que aparecen al girar las turbinas.

Para los coleccionistas (seguramente la mayoría de compradores), el set viene con una base giratoria, que permite apreciar el coche en todos los ángulos, y una placa con información del batimóvil de 1989. Pero eso no es todo, tres minifiguras complementan este modelo de colección: Batman, el Jocker y Vicki Vale.

El batimóvil de Lego saldrá a la venta en Black Friday a un precio de 249.99 dólares, pero ya puede ser ordenado a través de la web de la marca.

El canal de YouTube All New Bricks, ya hizo el unboxing y armado del batimóvil de 1989. Aquí te lo dejamos para tu deleite. Además, no dejes de revisar nuestra fotogalería para que veas cada detalle del nuevo modelo de colección de Lego.