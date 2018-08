YouTube: Un McLaren 720S se salva de ser destrozado en accidente | VIDEO

Un accidente registrado en Tailandia ha tenido como protagonista a un McLaren 720S. El conductor del superdeportivo británico se encontraba compitiendo contra un amigo en su Mercedes-Benz C63 AMG sin presagiar que el peligro estaba cerca.

De pronto, una camioneta Chevrolet aparece detrás de ambos deportivos a más de 110 km/h. Lo que los conductores no esperaban es que se genere un inesperado atasco en una distancia tan corta, obligándolos a frenar de manera intempestiva.

Tanto el McLaren como el Mercedes-Benz no tuvieron problemas en reducir la velocidad y evitar una colisión. Sin embargo, la pick up no pudo hacer lo mismo, lo que provocó que pierda el control e impacte ligeramente contra el 720S. Todo quedó registrado en un video de YouTube.

Por suerte, los protagonistas de esta escena no sufrieron daños. Pero el McLaren 720S sí recibió unos pequeños raspones en la parte inferior izquierda. Conoce mayores detalles en el siguiente video de YouTube.