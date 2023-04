Lo repiten cada vez que pueden y, ciertamente, tal vez solo eso explique el amor genuino que la empresaria e influencer Kourtney Kardashian y el baterista de la mítica banda de punk Blink 182, Travis Barker, irradian ante cámaras. Ya tuvimos un adelanto de esto en las primeras dos temporadas de “The Kardashians”, el reality de Hulu (Star Plus en Latinoamérica) que reemplazó al clásico de la tele realidad Keeping Up With The Kardashians, emitido tiempo atrás en el canal E!

Para aquellos que siguieron con atención las dos temporadas ya estrenadas de “The Kardashians”, una de las diferencias con respecto al programa anterior (además de la pasividad de esta nueva propuesta, la nula participación de personajes como Caitlyn Jenner o las muy breves apariciones de Kendall y en mucho menor medida de Kylie Jenner), es la altísima exposición del romance entre Kourtney y Travis.

Así pues, verlos abrazados, besándose, cargándose el uno al otro o incluso lamiéndose en público se convirtió en un elemento central del nuevo reality. En dos temporadas fuimos testigos del afianzamiento de la pareja y –desde el otro lado-- de la lenta disolución de un personaje que logró delinear su propio peso y personalidad en el reality de E!: Scott Disick (con quien Kourtney tiene tres hijos).

Al tener claro que en dos temporadas de “The Kardashians” tal vez lo que más vimos fue a Kourtney y Travis a los besos mientras los demás intentaban vivir su vida entre lujosas tiendas, remodelaciones millonarias y conduciendo costosos vehículos, no podíamos esperar muchas cosas distintas en “Hasta que la muerte nos separe”, el especial de Star Plus con la boda que ambos protagonizaron el 22 de mayo del año 2022.

Tal vez porque conserva el mismo tipo de propuesta que el reality mencionado es que este especial ha sido incluido como el capítulo 11 de su segunda temporada. Con una hora y unos minutos de duración, “Hasta que la muerte nos separe” muestra a la pareja, sentada en una cama, contando los momentos más especiales de la boda que tuvieron en mayo del año pasado en Portofino, Italia.

Con Travis y Kourtney como productores del especial en el que se casan a lo grande, toca decir –en honor a la verdad—que todo en estos setenta minutos de tele realidad está muy bien cuidado y producido. El guion sigue un camino lineal, desde que la pareja ensaya una ‘boda’ al estilo Las Vegas (celebrada en la madrugada del 4 de abril del 2022) hasta que celebra en el Castillo Brown el haberse dado el sí mutuamente.

Travis tocando el piano frente a su flamante esposa, Kourtney Kardashian. (Hulu)

Es precisamente en esta boda estilo Las Vegas, celebrada por un nervioso ‘Elvis Presley’, al interior de una Capilla denominada ‘One Love’, que ocurre tal vez el momento más divertido en el especial: el celebrante erra y en vez de llamar Kourtney a la novia, la llama Khloé, desatando un ataque de risa primero en Travis, pero peor aún en su futura esposa.

Desde el suelo, la influencer y empresaria escucha al avergonzado celebrante ofrecer disculpas por el ‘blooper’ e intentando resolver las cosas con un gesto de concentración. Pero no sería tan fácil volver a encarrilar al músico y su novia. ¿El motivo? Ambos ya venían con varios tragos encima.

Superado el incidente, Travis y Kourtney comienzan a rememorar la especial y extravagante sesión de fotos que tuvieron en Santa Bárbara. A bordo de un Cadillac de colección, ella con un vestido blanco y él con su clásico color negro, ambos se dejan fotografiar en todas las poses posibles, disfrutando el momento que terminarían eternizando tiempo después en sus redes sociales.

A estas alturas –si nos basamos en el tiempo en que se emitía “The Kardashians”—ya nadie sabía a ciencia cierta si la empresaria se había casado con el músico o todo eran solo celebraciones ‘simbólicas’ en donde los documentos brillaban por su ausencia.

Kourtney y Travis en el divertido momento de su boda en Las Vegas. (Hulu)

Volviendo brevemente al reality que está próximo a estrenar su tercera temporada, Kourtney y Travis se la pasaron –además de besándose—buscando la forma de poder traer al mundo un hijo en común. Como recordemos, ambos tienen una familia numerosa, por lo que un niño más era una idea que les agradaba. No obstante, factores biológicos han impedido hasta hoy el anuncio.

Luego de que los protagonistas de este especial recuerden con alegría la sesión de fotos en Santa Bárbara, “Hasta que la muerte nos separe” se enfoca totalmente en los preparativos de la lujosa boda que la pareja sostuvo en Portofino. Se observa la llegada de los invitados, primero pertenecientes al núcleo familiar de Travis y Kourtney, y luego al amical o laboral.

En cuanto al núcleo familiar, Kourtney tuvo a todo su círculo íntimo al lado (hijos, madre y hermanas). No se observa a Rob Kardashian y tampoco a quien fuera su padrastro por varios años, Caitlyn Jenner. Desde el otro lado, Travis pudo convencer a su hijo Landon de que viaje (lo hizo junto a Kim Kardashian) pese a su temor a volar en avión. También acudieron a la celebración sus hijas, pero ninguna es tan comunicativa como Landon.

Como habíamos adelantado en parte al comienzo de esta nota, si algo es innegablemente positivo en “Hasta que la muerte nos separe” es el tema técnico y de producción. Hay transiciones correctas entre las imágenes de los preparativos y la pareja comentando los momentos especiales de su unión. Se apela a música de fondo sumamente delicada y romántica. También hay efectos que hacen parecer (a ratos) el especial a una clásica película de antaño. Por último, resalta mucho el manejo de drones y cámaras aéreas, las cuales permiten apreciar lo majestuoso de los espacios que sirvieron como escenarios de la unión entre la empresaria y el músico.

No hay espacio para dramas, tristezas o momentos de tensión en este entremés televisivo que, a lo largo de casi toda su extensión, parece hecho por y para gente que cree en el amor. “Solo nos queríamos casar. No nos importaban los detalles”, dice en algún momento Travis Barker. “Travis me recuerda a mi padre en algunas cosas insólitas. Sé que mi papá hubiera amado a Travis”, reflexiona después Kourtney. Tal vez con “Keeping Up With The Kardashians” murió la cuota de drama que esta familia podía darnos en pantalla.

Dejando de lado el derroche de amor, este especial ha sido una oportunidad para ver, además de los familiares ya mencionados, a amigos como Domenico Dolce (quien prestó su casa para la boda) a Machine Gun Kelly y su pareja Megan Fox, al tenor Andrea Bocelli, y al bajista de Blink 182 Mark Hoppus. Todos lucían bien dispuestos para pasar un gran momento junto a los novios.

Ya en el epílogo se acentúa tal vez el punto más débil del especial de Star Plus: los extensos discursos de familiares y de los propios novios. Esto ralentiza un poco la propuesta pues, también en honor a la verdad, nadie parece decir aquí algo nuevo. Todo esto, sin embargo, queda finalmente de lado cuando el DJ a cargo de la fiesta empieza su trabajo y todos celebran a los flamantes esposos al ritmo del hit de Blink 182 “All The Small Things”. En resumen, “Hasta que la muerte nos separe” es el registro de una extravagante boda surgida de un amor 100% genuino.