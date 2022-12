“La última”, la serie protagonizada por Aitana junto a Miguel Bernardeau, ya está disponible en Star+ para Latinoamérica y en Disney+ para el mercado europeo. La ficción, que significa el debut como actriz de la ex “Operación Triunfo” y el primer trabajo conjunto de la pareja de novios, narra la historia de Candela y Diego, una cantante en busca de una oportunidad en la música y un joven boxeador que lucha por superarse profesionalmente.

La primera impresión que nos deja ver el tráiler y leer la sinopsis de la serie es, quizás, una sensación de “esto me suena a una historia rosa protagonizada por una pareja real que puede vender”.

Aitana y Miguel Bernardeau en una escena de La última.

Sobre este punto Aitana y Miguel han revelado en entrevistas previas al estreno de la serie, que dudaron mucho antes de aceptar trabajar juntos en este proyecto por temor a darle una sobre exposición mediática a su relación de pareja. Sin embargo, los convenció la historia de sus personajes. ¡Vayamos a eso!

El primer episodio inicia con mucho movimiento. Diego está escapando de la policía luego de participar de una pelea prohibida y bastante ensangrentado, llega al bar de su amigo, el mismo lugar donde Candela está cantando en su nuevo tema, con el propósito de que el productor musical más importante del país, mezclado entre el público, se sienta impactado por su talento y la contrate.

Miguel Bernardeau en una escena de "La última".

Hasta acá, parece bastante inverosímil que un productor te vea y te contrate a la primera pero en “La última”, sucede. El canto de Candela, además, no solo encandilará al empresario sino también a Diego. Tras una discusión del momento, ambos se darán cuenta que no son extraños sino ex compañeros de colegio nada amigables.

Aitana, en una escena de "La última".

Lo que sigue será la consecuencia de este encuentro de ensueño, Candela recibe un contrato y comienza a grabar su primer disco con una rapidez envidiable, mientras que Diego pelea no solo con los puños sino con una familia disfuncional y penas económicas que lo llevan a ver en Candela a la persona idónea para hacer más amable su vida.

Miguel Bernardeau, interpretando a Diego en una escena de "La última".

La historia de “La última” quizás no es la más original pero tiene varios puntos a destacar. Para empezar, la química en pantalla de Aitana y Miguel. El actor, recordado por interpretar a Guzmán en “Élite” y de formar parte de la recién estrenada “1899″ de Netflix tiene un carisma que te invita a verlo actuar.

La actuación de Aitana por su parte, no afecta a la trama a pesar de su poca experiencia en la interpretación. El plus de la cantante, recae además, en la gran legión de fans que tiene no solo en España sino en Latinoamérica y escucharla cantar cada tanto a través de un personaje que busca abrirse paso en la música es un deleite para sus seguidores.

Aitana en una escena de "La última".

Los actores han dicho que la serie va de sueños y esperanza y es verdad. Además, tiene un tono sobrio que te permite seguir la historia con interés y respeto. En resumen, la historia de Candela y Diego, te seduce con las luchas internas y externas de sus protagonistas a pesar de sus clichés.

