Según dijo Brad Winderbaum, vice-presidente de producción y desarrollo de Marvel Studios, "I Am Groot" tiene lugar entre la escena final de "Guardians of the Galaxy Vol. 2" antes de que comiencen a aparecer los créditos y "Guardians of the Galaxy Vol. 2", la escena posterior al crédito que muestra a Groot cuando era adolescente.