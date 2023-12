“Barbie” significó una ganancia de más de 1.000 millones de dólares en agosto de este año tras su estreno en los cines. La película dirigida por Greta Gerwig (”Lady Bird”) fue una apuesta de Mattel, Warner Bros y otras productoras para darle vida a la famosa muñeca en una comedia. Este mes, la película ingresará al catálogo de HBO Max (América Latina, y Max en Estados Unidos), con lo que la plataforma quiere cerrar a lo grande el 2023.

La muñeca de Mattel fue creada por Ruth Handler en 1959. Gerwig fue la elegida para contar la historia de una figura que, por años, ha sido protagonista de críticas y parodias, debido a su representación femenina. Más bien, la película de Mattel tiene un tinte feminista y reconciliador con el personaje y su entorno de muñecos Ken y otras versiones de Barbie, que se vendieron a lo largo de los años.

Margot Robbie es la protagonista de "Barbie". (Foto: AFP)

La película de Greta Gerwig fue protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling en los papeles de Barbie y Ken. Además, otras figuras destacadas del elenco son America Ferrera, Ariana Greenblatt, Kate McKinnon, Michael Cera, entre otros.

¿Cuándo estrena “Barbie” en streaming?

“Barbie” ya había estrenado por la televisión de Perú, en el servicio de Pay Per View de DirecTV, en septiembre. Sin embargo, ahora, quienes deseen disfrutar por primera vez, o volver a gozar, de la personificación de la muñeca por Margot Robbie podrán verla desde la comodidad del hogar.

HBO Max anunció que “Barbie” estará en su catálogo desde el 15 de diciembre. La película, la más taquillera de la historia de Warner Bros, ingresa al streaming después de cuatro meses de su estreno en los cines.

La plataforma morada tiene un costo de 29.90 soles al mes. El usuario también puede elegir el plan anual de 254.89 soles al año. En su catálogo, se encuentran títulos, como el reality “Barbie Dreamhouse Challenge”, y películas y series, como “Super Mario Bros: la película”, la saga de “Harry Potter”, “Game Of Thrones” y “House of the Dragon”, “The Last of Us”, entre otros.