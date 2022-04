Aunque cree en el amor, no es su objetivo de vida. Patricia Barreto interpreta en “No me digas solterona 2″ a una joven e independiente, pero con una madre sobreprotectora que cree en el matrimonio como único medio para ser feliz y exitosa. Este año, la actriz regresa a la pantalla grande con la secuela de la comedia de Ani Alva Helfer y asegura que la segunda parte de la cinta “supera completamente a la primera”, según comentó en una entrevista con este diario.

Barreto actúa junto a André Silva, quien es actor de reparto en la primera película y protagonista en la segunda parte. “Nos respetamos mucho. Es un gran compañero. Tenemos el mismo código, somos teatreros. Él es muy noble, acepta mucho el juego. De las pocas conversaciones que hemos tenido, noto que André es un tipo muy maduro, tiene claro los objetivos que quiere y es bastante competente con lo que piensa. En cuanto al personaje, es distinto a él. Él es un caballero, más serio y estructurado, de lo poco que lo conozco. En cambio, su personaje es… ¡Wah! ¡Ah! Distinto, más salpicado”, comenta la actriz, con quien el actor de la telenovela “Luz de luna” cantó en una escena crossover de la serie que protagoniza Barreto también en la televisión, “Maricucha”.

Parte del elenco femenino de "No me digas solterona 2". / FalcoRivera

Amor propio

Ambos actores de teatro y televisión interpretan a Patricia y José en “No me digas solterona 2″, dos personajes que transforman la segunda parte de la historia de la productora de Big Bag Films, pues un romance nace entre ellos. Sin embargo, el matrimonio no es tan importante como el deseo de superación y el amor propio, al igual que en la primera película. Así, la cinta hace zoom al tema del empoderamiento de la mujer y el crecimiento personal.

“Estamos desaprendiendo un poco esa educación que por tiempo fue una tara para poder vincularnos entre nosotros; más bien, nos dividía. Tenemos que ir avanzando. Siento que, como el mundo va cambiando, las exigencias también. Es bueno tener nueva información de quien es uno y cual es tu propósito en este mundo”, comenta la actriz acerca de los tabúes que existen en la sociedad peruana y por los cuales giran los romances del guion. “Si tu propósito no es llegar la cumplir los checks de una agenda, bueno. Como mucha gente… El amor no es un propósito y vivir en pareja no tiene por qué serlo. De repente, será otro. Es irrelevante pensar que solo hay un único estilo de vida que lleva al éxito”.

Netflix

“No me digas solterona 2″ demoró dos años en llegar a los cines, debido a la pandemia. “Mucha emoción por que la gente apueste por las salas de cine peruano y vuelva a salir. Porque cada vez que apuestan por el cine peruano, vamos mejorando nuestra calidad como audiovisuales. Y también para el extranjero. Para que vean proyectos nuevos, diferentes”, comentó Barreto, quien además agregó que apunta a trabajar con Netflix.

Barreto brilla de orgullo al ver “No me digas solterona 1” disponible en Netflix, pero además agradece que existan proyectos de la marca con el sello peruano. Dos ejemplos son la película de Bruno Ascenso “Hasta que nos volvamos a encontrar” y la próxima serie “Contigo Capitán” sobre un episodio duro en la vida de Paolo Guerrero. “Somos afortunados de que una gran productora tenga en la mira a Perú para poder, no solamente mostrar nuestro país, sino también historias nuevas”, agregó.

