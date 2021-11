Conforme a los criterios de Saber más

Ahogado por el alcohol, deudas millonarias y al borde de la banca rota vemos a Luis Miguel hacia el final de la tercera y última temporada de la serie, ya disponible en Netflix. Una etapa oscura y complicada que vivió el cantante en la vida real a mediados del 2015.

En la ficción, Miguel Aleman (Carlos Ponce) encuentra la forma de salir del hoyo en el que se encuentra su amigo recomendándole que acepte la propuesta de una conocida productora de hacer una serie sobre su vida. Luis Miguel (Diego Boneta) inicialmente se torna reacio a la idea de ventilar su intimidad, tan herméticamente cuidada por años, pero la situación en la que se encuentra lo hacen pensárselo bien y termina por aceptar el trato.

Carlos Ponce como Miguel Ángel Magnani en "Luis Miguel, la serie 3". (Foto: Netflix)

Es entonces cuando Luis Miguel y Miguel Aleman inician las negociaciones para lo que será su primera serie autorizada. En una de estas primera reuniones el cantante se topa con que la productora ha comprado los derechos del libro autorizado “Luis Mi Rey”, de Javier León Herrera, por lo que, aunque le cuesta, cede a revelar varios detalles de su vida para lo que será la nueva ficción biográfica.

En redes sociales está circulando un par de videos sobre la tercera temporada de "Luis Miguel: la serie".

En esta ida y venida de conversaciones, revelaciones y tratos económicos, Luis Miguel va conociendo a parte del elenco que dará vida a sus familiares y por supuesto a él. Es aquí donde la serie escenifica aquel conocido encuentro entre el “Sol de México” y Diego Boneta, en mayo de 2017, cuando se anunciaba en redes sociales que Netflix haría una bioserie sobre el intérprete de “La bikina”.





Llevada a cabo en Malibu, California, aquella reunión puso frente a frente por primera vez a Luis Miguel y Diego Boneta y la fotografía de los dos cantantes fue publicada en Facebook por Roma Downey, actriz, cantante y productora de origen británico.

“Una velada divertida en nuestra casa con amigos Luis Miguel y Diego Boneta. Ésta fue una noche histórica, porque ésta es la primera vez que estos dos se conocieron! Diego tiene el honor de ser elegido para interpretar a Luis Miguel en un fantástico nuevo drama sobre su vida en Telemundo!”, escribió Downey en aquel entonces.

En la serie, este encuentro reúne a casi todos los que estuvieron ahí en la vida real: Mark Burnett, productor de televisión británico, Luis Miguel, Roma Downey, Diego Boneta y Miguel Alemán.

“Roma, me dicen que tú fuiste quién encontró a mi reemplazante”, le dice Luis Miguel (Diego Boneta) a la actriz que interpreta a Roma Downey. Y esta le responde: “¡A nuestro actor! Te va a encantar”. Segundos después, “Diego” interpretado por Michael Ronda, (Control Z) se funden en un cálido abrazo y se hacen la famosa foto publicada líneas arriba.

(De izquierda a derecha) Mark Burnett, productor de televisión británico, Luis Miguel, Roma Downey, Diego Boneta y Miguel Alemán en la famosa reunión de 2017.

Este encuentro generó varias reacciones en redes sociales, pues en algún momento algunos fans pensaron que quien saldría al encuentro de Luis Miguel en la serie sería el verdadero Diego Boneta interpretándose a sí mismo.

Sobre la relación con Luis Miguel, Diego Boneta ha dicho en varias ocasiones que el astro mexicano siempre se ha mostrado contento con su interpretación en la serie.

Michael Ronda y Diego Boneta caracterizado por Boneta para la ficción de Netflix, "Luis Miguel, la serie". Aparece también Carlos Ponce. (Foto: Twitter)

“... Siempre que nos hemos visto ha sido un caballero y una gran persona. Lo que sí me dijo la primera vez que me vio caracterizado, se me quedó viendo y me dijo: ‘ah, qué guapo estoy’”, relató Boneta en una entrevista para el programa ‘Despierta América’ en abril de 2021.

“Para mí era muy importante estar con él para entender la esencia, el poder estudiarlo, el poder absorber. Lo cual fue muy útil, sirvió mucho conocerlo y ver lo que él hacía”, explicó Diego Boneta sobre sus primeros acercamientos con Luis Miguel a El Universal de México.

“Yo creo que no puede haber mayor satisfacción que el interpretar a alguien vivo y que esa persona te diga: ‘Muy bien’”, agregó Boneta.

MIRA TAMBIÉN: Así dimos a conocer en 2017 la noticia de la nueva serie de Luis Miguel para Netflix

DATO

La tercera temporada completa de “Luis Miguel: la serie” está disponible en Netflix.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM

EN VIDEO:

Experiencia Zombie, es un tour de terror que se lleva acabo en un gigantesco colegio abandonado donde vivirás una realidad simulada de un apocalipsis Zombie con hordas de muertos vivientes.

PUEDE INTERESARTE

“Luis Miguel, la serie”: Diego Boneta y parte del elenco se despidieron de la ficción de Netflix

“Luis Miguel, la serie”: ¿por qué el ‘Sol’ dejó de hablarle a su hermano Sergio? Lo que dicen sus biógrafos

“Luis Miguel, la serie”: la versión de Mariah Carey de cómo conoció al ‘Sol’