Te vas a reír mucho cuando veas a Paris Hilton y sus mejores amigas vistiendo trajes lujosos y haciendo destrozos en la cocina en la serie original de Netflix, “En la cocina con Paris Hilton”. Pero, si eres de los que respeta la cocina y la comida, y detesta la farándula, entonces, cuidado: puede ser el show más superficial e insignificante que vayas a ver hasta hoy.

Quienes saben cocinar, pueden identificar una pinza de carnes sobre el reportero, pero quienes recién están en sus pinitos, como Paris Hilton, reconocer este utensilio básico es un importante tip de cocina. Ser la heredera multimillonaria glamurosa y rebelde que parece tonta es parte del personaje que, durante años, ella misma ha creado sobre su imagen. Y en esta serie reality de Netflix, explota esta idea al máximo, por ejemplo, cuando da recomendaciones para preparar la cena: “cocinar a la moda implica gastos de lavandería” o “prepárate emocionalmente para aderezar un pavo de navidad”.

Pero lo cierto es que Hilton no es ninguna tonta. Parte de las ganancias de los personajes femeninos de la farándula, desde Susy Díaz hasta Kim Kardashian, es la capacidad de tomar con sarcasmo la ridiculez y la ignorancia. En este caso, la empresaria, cantante, modelo y, sobre todo, socialité estadounidense, hace dinero con una producción que nos enseña su momento más feliz: la hora de cocinar. Y como era de esperarse de una glamurosa influencer, todos sus platos son cocinados con brillantina, porque, si no resplandece, entonces no lo hizo Paris Hilton.

Un show para fans

Aunque ya pasaron casi dos décadas de las primeras apariciones de Paris Hilton en cámara, en el programa “The Simple Life”, que la lanzó a la fama junto con su amiga de infancia, Nicole Ritchie, y también de sus diversos escándalos amorosos y legales, la heredera del imperio Hilton Hotels & Resorts no deja de ser un personaje atractivo. Ya no es la niña en sus veinte, hoy tiene 40 años de edad, y muchas ganas de formar una familia junto a su prometido, el empresario Carter Reum, y esta nueva etapa “hogareña” es suficiente para que su séquito de fans no se pierda “Cocinando con Paris”.

Paris Hilton es una empresaria de la moda. Tiene su propia marca de ropa y ha lanzado quince fragancias con su nombre desde 2005. (Foto: Netflix)

Y si no crees que Paris Hilton aún mantiene su fama, pregúntale a ‘Lupita, la cigarrita’, la fan mexicana número uno de la heredera. Es una comunicadora que se hizo conocida en 2017, en un video donde agradeció a la empresaria de los perfumes por apoyar con donaciones a un sector de la Ciudad de México tras el terremoto ocurrido el 19 de septiembre de ese año. Netflix marcó por teléfono a ‘Lupita’ y la convocó para conocer su reacción al trailer de “En la cocina con Paris Hilton”. Así es cómo se emocionó [video].

La superestrella drag queen Gottmik imitó en otro video de Netflix la dinámica culinaria de Paris Hilton, dejando claro que es una parodia de la verdadera cocina de la millonaria, porque, más allá de las extravagancias, como el caviar, la gran mansión y el cuadro gigante de ella misma en su pasillo, la socialité en realidad sigue mostrando esa personalidad que en el fondo puede verse genuina y amorosa, algo que aman sus seguidores, pero el resto detesta.

Para los chefs en línea y los críticos de televisión, “En la cocina con Paris Hilton” no tiene el mismo sentido que para los fans. Su bajo nivel de aceptación no puede posicionar a la serie de Netflix más que como un efímero momento entretenido y para nada reflexivo sobre el lujo culinario, en contraste con la sencillez y la pobreza, pues, si nos ponemos irónicos, este reality es una cachetada para los damnificados que ella misma visitó y apoyó en México años atrás, o para ese público al que puede resultarle difícil encontrar eneldo (hierba aromática sofisticada) en el mercado local.

Nicky. Kathy y Paris Hilton en el episodio 6 de "En la cocina con Paris Hilton". Foto: Netflix

Cocinar está de moda

Pero a pesar de todo, el programa ha tenido invitados invitados estrella. Ha sido una idea millonaria conglomerar a Kim Kardashian West, Demi Lovato, entre otras de las mejores amigas de Hilton y figuras del espectáculo de Estados Unidos. En seis episodios, en este reality de Netflix, nuestra anfitriona y compañía han compartido anécdotas que no sabíamos, se han muerto de risa al quemar y destruir los alimentos, y ver cómo Paris Hilton cocina junto a su madre y hermana, Kathy y Nicky Hilton es un placer que no se ve todos los días.

Esta es una de las razones por las que “En la cocina con Paris Hilton” puede ser una buena pieza comercial, pero no la única. También presenta un formato que se está poniendo de moda. “Master Chef”. “Selena + Chef”, o algo más cercano como “Mi mamá cocina mejor que la tuya” (América TV), reflejan la cantidad de espectadores que quieren ver a las celebridades cocinando, porque más allá de los escándalos, es lo que baja de la nube a las estrellas y los coloca en un ambiente común, como la cocina, un lugar que todos visítanos en el día.

Desde la cuarentena e incluso poco antes, los programas de cocina con celebridades iban despegando. De cierta forma, Paris Hilton nutre al típico formato de concurso para hacerlo un momento divertido y fresco junto a personas que, según ella repite en la serie, ama. Y si a eso agregamos que, en 2020, la ‘princesa’ de rosado reveló pasajes de su vida oscuros en el documental biográfico de Youtube, “This Is Paris”, pues es lógico que ya superado el trauma y a puertas del matrimonio, la serie caiga a pelo y refuerce su fama.

La serie "Cocinando con Paris" se estrenó en Netflix el 4 de agosto. (Foto: Netflix)

Además, quienes saben de Paris Hilton, conocen su pasado rebelde de fiestas y locuras ilegales, pero también de agresiones psicológicas. En el documental, se reveló ese pasaje de su vida cuando su exnovio publicó un video sexual de ella que grabó cuando tenía 19 años. A esto hay que sumarle un juicio donde acusa a su internado de abusos físicos sobre ella y el resto de los alumnos.

Por lo tanto, verla ahora comprar cereal y mashmellows en el supermercado con un vestido de gala confirma que un lugar seguro y feliz para Paris Hilton, como persona, es la cocina y sus seres queridos. Si lo vemos por ahí, no resulta tan insignificante.

En sus primeras semanas de estreno, “En la cocina con Paris Hilton” ha llegado a 60 % de aceptación en el puntaje de Rotten Tomatoes, un puntaje medio en comparación con el termómetro de críticas (11 %). Y tuvo 5 estrellas de 10 en las estadísticas de IMDB.

El documental salió como idea a raíz de un video que Paris Hilton colgó en su canal de Youtube, donde cocina su plato favorito, la lasagna.

Sinopsis: Paris Hilton invita celebridades estadounidenses para cocinar platos que nunca antes había hecho.

Número de temporadas: 1

Duración promedio por capítulo: 25 min

Género: comedia, gastronómico

Formato: reality show

Elenco: Paris Hilton, Kim Kardashian, Saweetie, Lele Pons, Nikki Glaser, Nicky Hilton.

Clasificación: 16+

Año: 2021

Series similares: Sugar Rush Extradulce, Cook Up a Storm, Chef’s Table.

Calificación del autor: ★★★

