Casi tres años después del estreno de la tercera temporada de “Stranger Things”, el primer volumen de la cuarta entrega llega finalmente a Netflix el 27 de mayo. Y según información que va siendo revelada, un nuevo enemigo atacará a los protagonistas de la historia y no, no es Demogorgon ni alguna especie nueva de este extraño ser. Se trata de Vecna, una criatura oscura y poderosa que saldrá del Upside Down para causar más de un problema.

“Vecna hace que un Demogorgon parezca tierno”, declaró Shawn Levy, productor ejecutivo y director de “Stranger Things” a la revista Variety durante la presentación de la cuarta temporada de la serie el último sábado en Nueva York.

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson) y Finn Wolfhard (Mike Wheeler) en una escena de la cuarta temporada de "Stranger Things". / Courtesy of Netflix

Otro miembro de la ficción de Netflix que se ha referido al nuevo villano es David Harbour, quien interpreta a Jim Hopper, el jefe de policía de Hawkins. El actor explicó algo de la esencia de Vecna, un villano nunca antes visto en la popular serie.

Vecna, la nueva criatura de "Stranger Things" / Netflix

“Vecna es un horror psicológico que no creo que hayamos visto realmente”, dijo Harbour a Variety . “The Upside Down ha sido este mundo del salvaje oeste donde hay criaturas corriendo, hay violencia, pero nunca hemos visto algo tan calculado y psicológicamente malvado como esto. Eso es emocionante porque es un verdadero gran mal que hemos necesitado en la serie”, agregó el actor.

Winona Ryder (Joyce Byers) y Brett Gelman (Murray Bauman) en la cuarta temporada de "Stranger Things". / Courtesy of Netflix

¿Cómo nació Vecna?

El actor Joe Keery, Steve Harrington en la serie, dijo que Vecna se inspiró en una modalidad cinematográfica que se tenía en los ochentas llamada Efectos prácticos, los cuales utilizan marionetas mecánicas y “No hay otras personas que estén haciendo cosas similares a esto, así que como fanático, estaba enloquecido”, reveló.

Otros de los actores que hablaron de Vecna fueron Gaten Matarazzo (Dustin Henderson) y Priah Ferguson (Erica Sinclair). El primero coincidió con sus compañeros de reparto al señalar que este nuevo villano aportará algo muy diferente a la trama.

“Lo más loco es cuán nuevo y fresco se siente el villano en comparación con lo que hemos tenido antes... Es algo que aporta una vibra completamente nueva a la forma en que lidiamos con nuestros villanos en ‘Stranger Things’ y cómo continuaremos haciéndolo en el futuro”.

El elenco de "Stranger Things" durante la presentación de la cuarta temporada el pasado 14 de mayo en New York. / ANGELA WEISS

Priah Ferguson , por su parte, afirmó que el hecho de que Vecna se meta con tu mente, lo hará más aterrador que cualquier otro ser malvado. “A medida que avanza ‘Stranger Things’, el programa siempre se vuelve más oscuro y aterrador, y eso es porque la audiencia crece”, dijo.

¿Qué dice la sinopsis?

Han pasado seis meses desde la batalla de Starcourt, que sembró el terror y la destrucción en Hawkins. La pandilla de amigos se separa por primera vez, y todos intentan recuperarse a pesar de los problemas en el instituto. En esta época en la que se sienten tan vulnerables, surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural, todo un misterio que, si se llegara a resolver, acabaría con los horrores del Mundo del Revés.

Sobre el mencionado Hopper, cabe destacar que en la tercera temporada este personaje fue aparentemente asesinado luego de sacrificarse para cerrar el portal al Upside Down. Sin embargo, los adelantos nos ha mostrado que está vivo y que es un detenido en un Gulag de Rusia.

DATO El primer volumen de "Stranger Things" se estrenará el 27 de mayo y el segundo el 1 de julio





