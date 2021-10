5 de 11

JOHN P. FLEENOR/NETFLIX

Badgley quiso ser actor desde muy joven. Con tan solo 13 años, empezó a tener algunos roles en las series "Will & Grace", "What I Like About You", "Daddio". En el 2002, se convirtió en el protagonista de la serie "Do Over" que contaba la historia de un hombre de 34 años que, por un misterioso accidente, regresaba en el tiempo a los años ochenta cuando tenía 14. (Foto: Instagram)