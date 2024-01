“Barbie” y “Oppenheimer” estrenaron el 21 de julio de 2023. Días previos, multitudes vestían de rosa o de traje oscuro en las premieres alrededor del mundo. Sabían que la película de Greta Gerwig era un fenómeno que había desabastecido de pintura rosa a los países. En cambio, la cinta de Christopher Nolan, con un perfil más serio, mostraba en primer plano la historia poco conocida del creador de la bomba atómica y, de esta, solo se esperaba que fuera un competidor de taquilla digno.

Primer fin de semana “Barbie” “Oppenheimer” Norteamérica $162,022,044 $82,455,420 Perú $3,700,000 $536,423 China (primeros días) $8,100,000 $21,045,966 China (total de días) $35,200,000 $61,625,406

Mundial (hasta hoy) “Barbie” “Oppenheimer” Todos los países $1,441,827,578 $952,037,585

(Fuente: Box Office Mojo)

Margot Robbie y Cillian Murphy, protagonistas de “Barbie” y “Oppenheimer” se sentaron en “Actors on Actors” de Variety para conversar del fenómeno ‘Barbenheimer’. El actor resopla al pensar en el furor que causaron los estrenos de las películas en tiempos de pospandemia y huelgas en Hollywood. Las personas regresaron a los cines. Perdieron el miedo de juntarse en las premieres. “Mis padres estaban muy orgullosos de todo esto. Yo quería que la vieran en el cine con toda la multitud”, le comenta el actor irlandés a Robbie. No cabe duda de que, juntas en la cartelera, las películas fueron un hito.

"Barbie" es una de las películas más reconocidas del año por la crítica. Obtuvo 9 nominaciones en los Globos de Oro 2023 y es una de las películas favoritas para integrar la lista de los Premios Oscar. (Foto: Golden Globes)

Cillian Murphy trabajó durante 57 días de rodaje y recibió 10 millones de dólares, una maravilla de salario en relación con los 4 millones a los que sus compañeros Emily Blunt, Robert Downey Jr y Matt Damon accedieron para tener el honor de trabajar con Nolan. Según Variety, Margot Robbie y Ryan Gosling (Barbie y Ken), recibieron 12,5 millones de dólares por un rodaje que duró más de 150 días entre 2022 y 2023. Como productora ejecutiva de la cinta, la actriz australiana consiguió un bono de más de 50 millones de dólares adicionales.

“Barbie” recaudó 162 millones de dólares en su primer fin de semana. En julio de 2023, gracias a la estrategia de estrenar el mismo día, Universal Pictures ganó con el furor causado por el estreno de Warner Bros. Pictures y alcanzó los 82 millones de dólares de los primeros días en cartelera. Era de esperarse que la multitud enloqueciera por la cinta de la muñeca de Mattel, pues el equipo de Margot Robbie había destinado solo para promocionar la película 150 millones de dólares, según Variety. Una cifra extra a los 145 millones de dólares del presupuesto de producción.

Por su parte, “Oppenheimer” usó un total de 100 millones de dólares en producción y, según se estima en cifras de publicidad promedio, por lo menos 85 millones de dólares destinados solo a la campaña de marketing.

"Oppenheimer" es protagonizada por Cillian Murphy, quien es amigo y colega de Christopher Nolan. (Foto: Universal)

Funcionó muy bien la estrategia de poner “Barbie” a la moda. Si “Tayloy Swift: The Eras Tour” no hubiera estrenado, la comedia rosada sería la única protagonista del 2023. Aunque se convirtió en el concierto más taquillero de todos los tiempos (250 millones de dólares en todo el mundo), la película de Gerwig superó el billón de dólares en recaudación, siendo así el filme más taquillero del año y de la compañía Warner Bros. Pictures. ¡Destronó a “Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 2″! El estreno más potente de la marca.

Por su parte, “Oppenheimer” ocupa el puesto 63 de las películas más taquilleras de todos los tiempos, al recaudar 952 millones de dólares en todo el mundo. “Barbie” está en el puesto 14. Pero —lo siento— aún siendo taquilleras no superaron a “Avatar” (2009), “Avengers: Engame” (2019), “Top Gun: Maverick” (2022) o “Frozen II” (2019). Esta última es dirigida por Jennifer Lee, dato que convierte a Greta Gerwig en la segunda directora en liderar la aclamada lista de cintas taquilleras de la historia, según Box Office Mojo.

En general, la buena noticia es que las personas quisieron ver “Barbie” en pantalla grande. O eso se puede concluir, ya que el título no está entre las 20 películas más pirateadas del año, de acuerdo al listado de TorrenFreak. En cambio, “Oppenheimer” ocupa el puesto cinco en el ‘ranking pirata’, antes de “Saltburn” y después de “How to have sex”. Más bien, fueron algunos rusos quienes ‘piratearon’ la cinta de Gerwig. Y lo hicieron ante la prohibición de su estreno en el país. Desde la coyuntura de la guerra entre Rusia y Ucrania, se dieron las sanciones de occidente a la república rusa, y los fanáticos amortiguaron la ausencia de la película yendo a proyecciones clandestinas.

Además, “Barbie” no se proyectó en algunos países árabes, como Kuwait, Qatar, Omán, Argelia y Líbano, por diferencias “ajenas” a su sociedad. Y “Oppenheimer” tampoco sale ileso de la censura. La escena de desnudo de Florence Pugh, quien interpreta a la amante del físico Robert Oppenheimer, fue mal recibida en ciertos lugares de Medio Oriente. Si bien la película continuó en cartelera, algunos países utilizaron efectos especiales para reemplazar la desnudes de la actriz y que, así, no ofendiera a la comunidad hinduista.

A mitad de año, “Barbenheimer” fue uno de los artículos más buscados de Wikipedia. Seguramente décadas después, esa palabra que nace como un meme en 2023 será la anécdota que los nietos de muchos estudiarán mañana como un hito del cine.