La noticia que los fans de “Solo Leveling” estaban esperando se ha hecho realidad: se ha confirmado la temporada 2 del anime. El anuncio se realizó justo después del final del episodio 12 de la serie en Japón, que se emitió el 30 de marzo de 2024.

Teaser tráiler oficial

Aún no hay fecha de lanzamiento oficial, pero Crunchyroll ha confirmado que la temporada 2, titulada “Solo Leveling Temporada 2 -Arise from the Shadow-”, se transmitirá en su plataforma cuando esté disponible.

Un breve avance se ha revelado junto con la noticia de la temporada 2, así como el arte del personaje de Igris, quien hizo su impactante debut en el Episodio 11.

¿Qué esperar de la temporada 2?

La primera temporada de Solo Leveling adaptó los primeros volúmenes de la novela ligera y el webtoon del mismo nombre. La temporada 2 probablemente continuará adaptando la historia desde donde la dejó la primera temporada, con Sung Jinwoo enfrentándose a nuevos desafíos y enemigos aún más poderosos.

¿Dónde ver Solo Leveling?

La primera temporada de Solo Leveling está disponible para ver en Crunchyroll. La temporada 2 también se transmitirá en Crunchyroll cuando esté disponible.

Consejos para sobrevivir a una mazmorra en Solo Leveling

Si eres nuevo en Solo Leveling, aquí hay algunos consejos para ayudarte a sobrevivir a las mazmorras:

Sube de nivel: Cuanto más alto sea tu nivel, más fuerte serás.

Cuanto más alto sea tu nivel, más fuerte serás. Consigue un buen equipo: El equipo adecuado puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

El equipo adecuado puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Aprende a usar tus habilidades: Cada habilidad tiene su propio uso. Aprende a usarlas de forma eficaz para derrotar a tus enemigos.

Cada habilidad tiene su propio uso. Aprende a usarlas de forma eficaz para derrotar a tus enemigos. No te vayas solo: Siempre es mejor ir acompañado a una mazmorra.

Siempre es mejor ir acompañado a una mazmorra. Ten cuidado: Las mazmorras pueden ser peligrosas. Ten cuidado y no te arriesgues demasiado.

¡No te pierdas la temporada 2 de Solo Leveling!

La temporada 2 de Solo Leveling promete ser aún más emocionante que la primera. No te pierdas la oportunidad de seguir el viaje de Sung Jinwoo mientras se convierte en el cazador más fuerte del mundo.

VIDEO RECOMENDADO Platillo nacional formó parte de una batalla de comidas en el octavo capitulo de ‘Food Wars’, en su versión latinoamericana.