La exitosa novela web de Corea del Sur, “Solo Leveling”, será adaptada al anime, y los fanáticos están emocionados con el anuncio del primer tráiler y el arte promocional recién lanzado en las cuentas oficiales de la serie. El tráiler reveló que la serie se estrenará en Japón el próximo invierno, y Crunchyroll también confirmó que la serie llegará al servicio en simulcast.

El equipo detrás de la adaptación es igualmente emocionante. Shunsuke Nakashige, un animador que ha trabajado en títulos populares como Sword Art Online, Re:ZERO -Starting Life in Another World-, y DARLING in the FRANXX, debutará como director en A-1 Pictures. Noboru Kimura, conocido por su trabajo en Kemono Jihen y AMAIM Warrior at the Borderline, será el guionista principal, y Tomoko Sudo, quien trabajó en Sword Art Online, se encargará del diseño de personajes. Además, Hiroyuki Sawano se encargará de la música de la serie.

La adaptación al anime de “Solo Leveling” ha sido muy esperada por los fanáticos, y el equipo detrás de la serie promete ofrecer una experiencia emocionante y emocional para los espectadores. Los fanáticos tendrán que esperar unos meses más antes de poder ver la serie, pero el tráiler y el arte promocional son un emocionante avance de lo que está por venir.

Tráiler oficial de “Solo Leveling”

¿De qué trata “Solo Leveling”?

“Solo Leveling” es un manhwa (cómic coreano) de fantasía y acción que sigue la historia de Sung Jin-Woo, un cazador de rango E que se encuentra en un mundo donde los portales conectan la Tierra con un mundo de monstruos y criaturas mágicas.

Después de una expedición fallida en la que Sung Jin-Woo y otros cazadores son atrapados en un portal, descubre que tiene una habilidad única que le permite subir de nivel y convertirse en un cazador mucho más poderoso.

◤Un Nuevo Nivel Comienza◢



Solo Leveling Animation Project

Arte Visual #1#SoloLeveling pic.twitter.com/cwoXA5KTOG — Solo Leveling LATAM (@sololeveling_la) March 21, 2023

A medida que avanza la historia, Sung Jin-Woo comienza a adquirir nuevas habilidades y habilidades sobrenaturales, y se encuentra cada vez más involucrado en conflictos entre cazadores y monstruos. Pero también se da cuenta de que su creciente poder atrae la atención de fuerzas oscuras y peligrosas que quieren controlar su habilidad para sus propios fines.

La trama del manhwa sigue a Sung Jin-Woo mientras lucha contra enemigos cada vez más poderosos y descubre la verdad detrás de su habilidad de nivelación. “Solo Leveling” es conocido por su acción emocionante y su arte impresionante, y es uno de los manhwas más populares en la actualidad.

Ficha técnica de “Solo Leveling”

Título: Solo Leveling

Estudio de animación: A-1 Pictures

Director: Shunsuke Nakashige

Guionista: Noboru Kimura

Diseñador de personajes: Tomoko Sudo

Música: Hiroyuki Sawano

Género: Acción, Aventura, Fantasía, Sobrenatural

Basado en: Novela web de Chu-Gong

Fecha de estreno en Japón: Invierno de 2023

Plataforma de streaming: Crunchyroll (disponible a partir de Anime Expo 2022)

Duración de los episodios: Desconocida (aún no anunciada)

Número de episodios: Desconocido (aún no anunciado)