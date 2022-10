Dos horas y veinte minutos resumen cuatro años de trabajo del director Santiago Mitre (1980) en la película “Argentina, 1985″, que narra narra la titánica tarea que tuvieron dos fiscales interpretados por Ricardo Darín y Peter Lanzani para demostrar los crímenes cometidos en la última dictadura argentina.

La cinta producida por Prime Video se estrenará este jueves 6 de octubre en la cartelera peruana y llegará el 21 de octubre al servicio de streaming. Antes de ello, conversamos en Buenos Aires con el realizador que evitó preguntas relacionadas a los Premios Oscar, galardón para el que ya viene siendo voceada la película. “No quiero hablar de eso porque se mufa”, se excusa sonriente.

Dolores y Fonzi y Santiago Mitre en la premiere de "Argentina, 1985".

- Hay muchas películas que abordaron audiencias, alegatos, podría decirse que el cine de juicios es un subgénero. ¿Tomaste alguna referencia puntual para este trabajo?

No hubo una referencia directa, pero sí hubo una idea de trabajar como una filiación con cierto clasicismo cinematográfico. Por esto entiendo, pureza de la línea, una narración simple, con personajes claros. Esta tradición nos servía para ordenar cómo se cuenta este juicio a las Juntas Militares. En la investigación aparecieron elementos que nos llevaban a reforzar esa tradición cinematográfica de películas de juicios: Strassera era como un héroe a su pesar, como que le cuesta asumir llevar a cabo este hecho. También tenemos su alianza con el abogado joven (Moreno Ocampo), luego la resistencia de su entorno a participar de este juicio por desconfianza o por miedo, que hace que convoque a jóvenes.

Ricardo Darín y Peter Lanzani en "Argentina, 1985". / Prime Video

- La película llegará a través de Prime Video a toda la región, pero antes se estrenará en cines en diversos países. Abordando un hecho de la historia argentina, ¿por qué crees que esta película puede funcionar en Latinoamérica?

Porque habla cómo se lidia con la herida de una dictadura. Cómo se sale de una tragedia. Los países han procesado sus experiencias de dictadura de manera distintas, cada uno como pudo, como su sociedad decidió hacerlo. Eso invita a la reflexión. El caso argentino me produce orgullo, me parece ejemplar. Tampoco voy a criticar a los países que decidieron dejar atrás a sus dictaduras de otra manera. Me parece que invita a reflexionar a eso cómo se construye una democracia, cómo se piensa ese proceso de post dictadura.

Mira la entrevista completa en el video que acompaña esta nota.

Ricardo Darín en "Argentina, 1985". / Prime Video

Triunfo de la democracia

“Argentina, 1985″ es la primera película producida por Prime Video en Argentina. Su estreno en el Festival de Venecia, donde obtuvo el Premio de la Crítica, y su posterior paso por la cita cinéfila de San Sebastián, en la que fue elegida como la preferida del público, la posicionan como una carta fuerte para los Oscar 2023. Precisamente, esta semana, fue seleccionada para representar a Argentina en estos premios.

La cinta se estrenó el jueves 29 de septiembre en más de 200 salas del territorio argentino. El próximo 6 de octubre llegará a la cartelera peruana y a partir del 21 de este mes estará disponible en la plataforma de streaming Prime Video para toda Latinoamérica.

El director Santiago Mitre considera que el impacto generado por la película es un triunfo también de la democracia. “Es importante, para el contexto actual, revisar qué fue este juicio de las Juntas Militares, que fue tan fundante de la democracia argentina y las implicancias que tuvo. Destacar el contexto, el coraje con el que se hizo. Era una Argentina con una democracia muy joven y decidir enjuiciar a su dictadura era una decisión arriesgada, aunque correcta. Me parecía que era algo que nosotros como argentinos debíamos recordar”, precisa.