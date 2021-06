Conforme a los criterios de Saber más

Nada como terminar un buen domingo con una película, pero, a veces, tanta variedad nos puede aturdir. Este fin de semana tenemos una fiesta especial: el Día del Padre, que se celebra en distintos países. A propósito, te presentamos 10 películas que exploran la paternidad desde diversos géneros como acción, drama y comedia. Por supuesto, todas disponibles en las plataformas Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video.

“El rey león” (1994)

Disponible en Disney+

Uno de los clásicos de Disney narra la historia de Simba, hijo y heredero del león Mufasa, gobernante de Pride Lands. El pequeño va creciendo bajo la tutela de su padre, quien le informa las responsabilidades que tendrá cuando se convierta en el nuevo soberano. Mientras, el hermano de Mufasa, Scar, tramará un siniestro plan para deshacerse de sus familiares y apoderarse del trono. Tras una serie de tragedias, Simba deberá crecer lejos de los suyos y encontrar cuál es su destino en el gran “Ciclo de la vida”.

(Foto: Disney+)

“Sangre de mi sangre” (2016)

Disponible en Amazon Prime Video

Este filme francés de acción y suspenso es dirigido por Jean-François Richet y escrita por Peter Craig, basada en su novela homónima. Mel Gibson interpreta a John Link, un exconvicto y alcohólico en recuperación que es contactado por su hija Lydia. Ella, tras herir a su novio Jonah Pincerna, miembro de una pandilla, es amenazada de muerte por los integrantes de la misma. Juntos, tendrán que escapar de los peligros que acechan y, tal vez, reconstruyan su dañada relación.

“De tal padre” (2018)

Disponible en Netflix

Lauren Miller Rogen hizo su debut como directora con esta comedia escrita por ella. Kristen Bell interpreta a Rachel Hamilton, una ejecutiva de publicidad adicta al trabajo quien fue plantada en el altar por su pareja, Jeff. Ella tratará de lidiar con esta crisis y termina haciendo su viaje de luna de miel en un crucero por el Caribe. ¿Su compañero? Harry (Kelsey Grammer), su padre, a quien apenas conoce.

“Mentiroso, mentiroso” (1997)

Disponible en Netflix

Jim Carrey interpreta al abogado Fletcher Reede, un ambicioso profesional sin escrúpulos que tiene un lema: la verdad es negociable. Gracias a su habilidad no tiene rival alguno cuando se trata de batallar en un juicio. Además, Fletcher tiene un hijo llamado Max y una exesposa, Audrey. Cuando el abogado no llega a tiempo al cumpleaños de Max, este pide un solo deseo: que su padre no pueda mentir por 24 horas. Esto le traerá grandes problemas a Fletcher, quien debe defender un caso y enfrentar la vida de una forma nueva para él, con la verdad.

(Foto: Netflix)

“Los Meyerowitz: la familia no se elige (Historias nuevas y selectas)” (2017)

Disponible en Netflix

Escrita y dirigida por Noah Baumbach, este filme está protagonizado por Adam Sandler, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Elizabeth Marvel, Grace Van Patten y Emma Thompson. Después de separarse de su esposa, el desempleado Danny Meyerowitz se muda con su padre Harold, un maestro de arte y escultor retirado, y su tercera esposa Maureen. Danny tiene dos hermanos: Jean y Matthew. La cinta sigue las vidas de estos hermanos, quienes tratan de ser adultos funcionales mientras lidian con el hecho de vivir a la sombra de su padre.

“Papá por siempre” (1993)

Disponible en Disney+

La cinta, también conocida como “Mrs. Doubtfire”, nos muestra al recordado Robin Williams como protagonista. Cuando Daniel Hillard, un actor desempleado, pierde la custodia de sus tres hijos ante su exesposa, se da cuenta de que verlos una vez por semana no es suficiente. Tras mucho pensar, el ingenioso hombre se disfrazará de la “Sra. Doubtfire”, una peculiar niñera británica, contratada para cuidar a sus hijos.

(Foto: Disney+)

“El gran pez” (2003)

Disponible en Netflix

Ewan McGregor protagoniza esta película dirigida por Tim Burton, que se basa en la novela Big Fish: A Novel of Mythic Proportions de Daniel Wallace. Edward Bloom es un hombre que tiende a relatar momentos de su vida con un toque de magia. Cuando lo hace en la boda de su hijo Will, este deja de hablarle durante tres años. Pero, cuando la salud de su padre empeora, regresa a Alabama junto a su esposa Josephine. Así, somos testigos del toque fantástico con el que Edward narra sus historias.

(Foto: Netflix)

“Lo mejor de mi vida” (2015)

Disponible en Amazon Prime Video

Dirigida por Gabriele Muccino, la cinta narra la relación entre un padre, interpretado por Russell Crowe, y su hija, interpretada por Amanda Seyfried, a lo largo de 25 años. El relato comienza en Nueva York, en la década de los años 80, donde Jakes Davies, un novelista ganador del Pulitzer, se enfrenta a los estragos que dejó la muerte de su esposa. Esto ocurre mientras intenta criar a Katie, su hija pequeña.

(Foto: Amazon Prime Video)

“Buscando a Nemo” (2003)

Disponible en Disney+

Esta cinta animada es dirigida por Andrew Stanton y Lee Unkrich y fue ganadora de un premio Óscar. La historia sigue al cauteloso y preocupado padre llamado Marlin, un pez payaso, quien cría solo a su hijo Nemo, quien nació con una aleta pequeña. En un viaje de escuela, Nemo es atrapado y Marlin deberá emprender un largo recorrido para reunirse con su hijo. Así, conoce a una pez cirujano llamada Dory, quien tiene problemas de memoria, pero un gran corazón.

“Paternidad” (2021)

Disponible en Netflix

Basada en las conmovedoras memorias de Matthew Logelin, la cinta es uno de los estrenos más recientes de la plataforma y fue dirigida por Paul Weitz. Kevin Hart, el comediante, se aleja de su faceta más conocida para interpretar a un viudo que deberá hacerse cargo de su hija. Así, enfrentará diversas situaciones como acomodar sus horarios de trabajo, encargarse de la crianza de su hija, conocer a nuevas mujeres, etc.

VIDEO RECOMENDADO