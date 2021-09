2 de 15

Esta serie se estrenó en mayo del 2021 y fue una de las más premiadas del Emmy 2021. ¿No la has visto? No te preocupes. Aquí te contamos todo lo que debes saber. Para comenzar, la trama es muy atractiva. Nos presenta la historia de Deborah Vance (Jean Smart), una estrella del 'stand up comedy' que se enfrenta al ocaso de su carrera. Para lograr mantenerse en actividad, tendrá que trabajar con Ava Daniels (Hannah Einbinder), una escritora muy popular en redes sociales que necesita recuperar credibilidad tras un 'tuit' que la puso en la lista negra. (Foto: Difusión/ HBO Max)