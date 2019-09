Google celebra el aniversario del nacimiento de B.B. King con un doodle

El Doodle de hoy, ilustrado por el artista invitado con sede en Little Rock Steve Spencer y animado por el animador invitado con sede en Brooklyn Nayeli Lavanderos, celebra a B.B. King: el icónico "King of the Blues" que trajo la música blues de los campos de algodón y las esquinas de las calles a los grandes salones y arenas de todo el mundo.

Nacido en este día en 1925 en una plantación del Delta del Mississippi cerca de Berclair, Mississippi, Riley B. King era el hijo de un aparcero cuyos solos de guitarra conmovedores se hicieron reconocibles en una sola nota. Imitado pero nunca igualado B.B. King se convirtió en un modelo para muchas de las estrellas de rock más grandes del mundo. "Desearía poder tocar como B. B. King", dijo John Lennon de The Beatles. "Si me pusieras con B. B. King, me sentiría realmente tonto".

Criado cantando música gospel en la iglesia, King actuó en las esquinas de las calles antes de hacer autostop a Memphis y conseguir un trabajo en el aire en la estación de radio WDIA. Allí, los locales comenzaron a llamarlo "Beale Street Blues Boy", más tarde abreviado a "Bee Bee" y finalmente "B.B."

Comenzó a grabar en 1949 y nunca miró hacia atrás después de su primer éxito, "Three O'Clock Blues". Discos como "The Thrill is Gone" y "Every Day I Have the Blues" se han convertido en clásicos del género.

King abrió para los Rolling Stones en gira y se convirtió en el primer artista de blues internacionalmente aclamado en ganar 15 Grammys, incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, recibiendo doctorados honorarios de diversas universidades y actuando en la Casa Blanca. Encarnando al bluesman viajero, King también era conocido por promediar más de 300 espectáculos al año en varios puntos de su carrera.

En 1949, King corrió dentro de un club nocturno en llamas para salvar una guitarra, arriesgando su propia vida por su amado instrumento. El incendio había sido causado por dos hombres peleando por una mujer llamada Lucille, y desde ese día en adelante, King se refirió a todas sus guitarras con ese nombre.

"Cuando canto, juego en mi mente", dijo una vez. "En el momento en que dejo de cantar, empiezo a cantar por Lucille".