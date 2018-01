Google Maps GO: la versión ligera de la plataforma de mapas

Google presentó a inicios de diciembre su sistema operativo alternativo para móviles de poca memoria RAM, Android Go. El proyecto incluye el desarrollo de aplicaciones oficiales de la gigante tecnológica, pero superligeras como, por ejemplo, Google Maps Go.



Disponible ya en la Play Store, aún no puede ser descargada por ese medio pues a la fecha no existen equipos oficiales que funcionen con el mencionado sistema operativo. No obstante podemos saber cómo trabaja esta nueva versión ingresando a la web mediante este enlace.

(Foto: Google Maps) (Foto: Google Maps) Internet

Como rescatan en Xataka Andorid, la nueva plataforma tiene tres características que la diferencia de su par tradicional:



Similitud en la utilidad, diseño más sencillo

En Google Maps Go tenemos la misma información ya existente en la versión completa: 200 países, 20.000 ciudades y más de cien millones de lugares y establecimientos. Asimismo, podemos elegir entre una amplia variedad de idiomas.



Si bien es posible acceder a la información del tráfico o el transporte público y acceder directamente a tus sitios favoritos, no podemos ingresar a mapas sin conexión, ni acceso a Google Earth ni la posibilidad de mirar nuestra cronología completa.



Ni Street View ni navegación

Podemos establecer nuestra ubicación a través del GPS y recibir indicaciones clásicas, pero no encontraremos funciones más complejas como las imágenes de Street View o la opción de navegación cunado se está manejando. Tampoco veremos recomendaciones de sitios de nuestro entorno.

Disponible en Play Store, pero solo para Android Go

Como te mencionamos líneas arriba, si quieres tener acceso a Google Maps Go deberás tener un equipo con el sistema Android Go, algo que hasta fecha no es posible. Sin embargo, por todos los avances que realiza la compañía tecnológica es predecible un próximo lanzamiento de algún modelo para ese sistema operativo.



Con esto, Google quiere llegar a muchas más personas. Esta estrategia ha sido usada por otras compañías. Facebook, por ejemplo, tiene Facebook y Messenger Lite, versiones para usuarios de países en desarrollo que son más cuidadosos con el consumo de sus datos móviles.



