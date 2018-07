Amoniaco en el fútbol: ¿Este químico eleva el rendimiento de los futbolistas?

Una de las imágenes que más recordaremos del Mundial Rusia 2018 será sin duda la de varios jugadores del cuadro local inhalando amoniaco en los octavos de final contra España y los cuartos de final contra Croacia.

Curiosamente, en ambos encuentros los jugadores rusos se mostraron mucho más sólidos físicamente que sus rivales, parecían incansables, lo que llamó la atención de la prensa especializada.

Una vez que se conocieron las imágenes de los futbolistas rusos inhalando amoniaco, la polémica estalló a nivel mundial e invadió las redes sociales. Aquí uno de los videos que más llamó la atención:

La confirmación de que lo que inhalaban los jugadores rusos era amoniaco llegó a través del propio jefe del departamento médico del equipo, el doctor Eduard Bezuglov.



"Se trata de un simple amoniaco con el que se impregnan trozos de algodón y después se inhala. Esto lo hacen miles de deportistas para animarse. Se utiliza desde hace décadas", dijo Bezuglov.

Eduard Bezuglov, médico jefe de la selección de fútbol de Rusia.

"No solo se usa en el deporte, sino en la vida cotidiana de la gente cuando alguien pierde el conocimiento o se siente débil", agregó el médico.



"Simplemente por el fuerte olor que desprende. Se puede ir a cualquier farmacia, comprar algodón y amoniaco. Esto no tiene ninguna relación con el dopaje", subrayó Eduard Bezuglov.

--- ¿Qué es el amoniaco? ---



El amoniaco es un gas incoloro de olor muy penetrante, incluso desagradable, al que estamos expuestos todos los días, ya que está presente en el agua, el aire y el suelo. Lo componen el nitrógeno e hidrógeno (NH3).



La mayor parte de este gas lo producen los seres vivos de forma natural en órganos, tejidos y a través de bacterias intestinales. En altas concentraciones en un organismo, puede ser mortal por sus efectos corrosivos.



Según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR), es clave en el proceso de síntesis de material genético y proteínas, así como en el mantenimiento del equilibrio ácido-base en los tejidos de mamíferos.



En su estado líquido, se usa para limpiar pisos, baños, cocinas, ventanas y hasta joyas. Ojo, nunca uses el amoniaco sin guantes ni en lugares cerrados, porque lo mínimo que podrías sufrir sería ojos, nariz y garganta irritados.



Otros síntomas más graves de estar expuestos al amoniaco son: dificultad para respirar, edema pulmonar, esputo espumoso de color rosa y quemaduras en la piel. Recuerda, este compuesto químico puede llegar a ser mortal si no lo usas con cuidado.

--- ¿Puede elevar el rendimiento de los futbolistas? ---



Se han tejido demasiadas teorías al respecto. Por eso, El Comercio consultó con el doctor Julio Grados, médico peruano especialista en medicina deportiva para que nos ayude a responder esta interrogante.



"En mi época como residente en emergencias, usábamos algodones rociados con amoniaco para hacer reaccionar a pacientes que llegaban histéricos como convulsionando. Al percibir el amoniaco, que tiene un olor muy fuerte y penetrante, la persona reaccionaba. De esta manera, nos dábamos cuenta de que era un cuadro de histeria y no de convulsión", precisa Grados.

Julio Grados, especialista peruano en medicina deportiva.

A consideración del doctor Julio Grados, el uso de este compuesto químico en el deporte seguiría la misma línea antes señalada: la de buscar que una persona reaccione ante una situación determinada.



"En mi opinión, que el amoniaco se use en el deporte es más una forma de activar a una persona que se encuentra en medio de una fuerte carga de estrés, como la que hay en los partidos del Mundial, para que haga una reacción más psicológica", dice.



En ese sentido, descarta que el amoniaco eleve el rendimiento de los futbolistas. "No hay estudios de que el amoniaco eleve la capacidad física de un deportista. Si fuera así, muchas personas lo usarían".



Respecto a la versión de que el mencionado compuesto químico provoca un reflejo que causa inhalación rápida e involuntaria, lo que estimula la musculatura, sostuvo que eso solo es momentáneo. "No es que eso te va producir una reacción constante, como un dopaje. Es un momento, nada más".



Consultado sobre el curioso desempeño físico de la selección rusa, precisó que para tener una respuesta al respecto habría que estudiar el caso y el proceso del entrenamiento, entre otras muchas variables. "Hablar del rendimiento físico de un equipo puede resultar muy subjetivo", subraya.



