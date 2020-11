Cada 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Niño Prematuro o también llamado niño pretérmino, fecha que busca homenajear la lucha de estos pequeños que llegaron al mundo antes de tiempo y a la vez concientizar a la población sobre los nacimientos prematuros, un problema de salud pública que está en aumento.

Se considera a un niño prematuro a todo aquel que nace antes de las 37 semanas de gestación. Ellos tienen más riesgo de tener problemas de salud que los bebés a término. En Perú, la tasa de nacimientos prematuros está en ascenso, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea-Minsa, se estima un promedio anual de 30 mil nacimientos prematuros y más de 2 mil defunciones anuales .

Los departamentos con incremento de defunciones de prematuridad, según CDC Perú, son Piura, La Libertad, Lambayeque Junín, Arequipa y Pasco, departamentos donde de cada 100 nacimientos, 6 a 8 son prematuros.

Por este motivo, considerando que un bebé prematuro está menos preparado para enfrentarse al mundo exterior y requiere de importantes cuidados, especialistas de la Asociación Una Vida por Dakota, brindan recomendaciones que se debe tener con un bebé prematuro durante la pandemia, para prevenir cualquier complicación:

1. Vacunación

La vacunación en este grupo de edad es fundamental frente a la pandemia que vivimos, porque son población vulnerable que se encuentra expuesta a contraer cualquier tipo de virus o bacterias. Los neonatos prematuros deben ser vacunados de acuerdo a su edad cronológica, independientemente de su edad gestacional y de su peso al nacer. El calendario que debe seguir es el calendario de la vacunación normal , estando clínicamente estables y las dosis de aplicación de vacunas no deben reducirse. Además, es importante que la madre durante la gestación haya recibido las vacunas completas como lo son dTpa (previene difteria, tos convulsiva y tétanos), hepatitis b e influenza, así no solo se protegerá ella sino el bebé por nacer. Según el Calendario de Inmunizaciones del Perú, estas son las vacunas que se aplican tanto a prematuros como a aquellos que cumplieron los 9 meses de gestación, siempre consultándolo siempre con su pediatra:

- Vacuna BCG: previene la tuberculosis, meningitis tuberculosa y diseminada. Se aplica al nacer.

- Vacuna contra la hepatitis B (HvB): previene la transmisión vertical de la madre al bebé de la hepatitis B. Se aplica al nacer.

- Vacuna pentavalente: previene difteria, tos convulsiva, tétanos, hepatitis B y enfermedades invasivas provocadas por el Hib (meningitis, neumonía). Se aplica a los 2,4 y 6 meses.

- Vacuna rotavirus: Previene diarreas graves en lactantes y niños pequeños. Se aplica a los 2 y 4 meses.

- Vacuna antipolio inactiva inyectable: Previene la poliomielitis. Se aplica a los 2 y 4 meses.

- Vacuna contra el neumococo: previene neumonías graves, otitis, sepsis y meningitis. Se aplica a los 2,4 y 12 meses.

2. Madre canguro

Este método permite mantener en contacto piel a piel del recién nacido con la madre, siendo eficaz y fácil de aplicar fomentando la salud y el bienestar de los recién nacidos prematuros como de los nacidos a término porque ayuda a que estabilicen más rápidamente el nivel de oxigenación, respiración y frecuencia cardiaca.

3. Lactancia materna

Los niños prematuros deben mantener una lactancia materna exclusiva porque la leche materna tiene todos los nutrientes que el bebé necesita para crecer y desarrollarse saludablemente, ayudando a que gane peso, algo importante en el caso de los prematuro. Además, el calostro proporciona altas cantidades de inmunoglobulina, así como varios anticuerpos ayudan al bebé a combatir los virus, bacterias, infecciones u otras enfermedades como anemia, neumonía, entre otras.

4. Alimentación saludable

Es importante, que la madre del niño prematuro, tenga una alimentación equilibrada y variada así esta proporcionará todos los nutrientes que ayuden a su hijo a desarrollarse a través de la leche materna. Por ello, se recomienda comer frutas, verduras, cereales integrales, lácteos evitando en lo posible alimentos industrializados con alto contenido de grasa.

5. Evitar ambientes públicos

Ante la pandemia mundial que vivimos es importante que el bebé no se encuentre expuesto a virus o bacterias. Por ello, se recomienda no exponerlo a lugares públicos donde haya gran cantidad de afluencia de personas, en lo posible no salir de a casa.

