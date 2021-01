A pocos meses de las elecciones generales y en un año en el que la ciencia ha cobrado una relevancia histórica, el Encuentro Científico Internacional de Verano (ECIv 2021) llevó a cabo, como actividad de cierre, un debate entre candidatos presidenciales. El objetivo: exponer y argumentar propuestas para impulsar el desarrollo de la ciencia y tecnología en el país. El inédito evento fue moderado por Bruno Ortiz Bisso, periodista de “El Comercio”.

De acuerdo a el doctor Modesto Montoya, coordinador general del ECIv 2021 -que se organiza en el país desde 1993-, se hizo se hizo una convocatoria abierta a los candidatos que quisiera participar de este evento. “Aquí no ha habido preferencias. No hemos cursado invitaciones en particular. Hemos considerado a quienes han respondido a nuestra convocatoria”, agrega.

El debate contó con la participación de Alberto Beingolea (PPC), Fernando Cillóniz (Todos por el Perú), Hernando de Soto (Avanza País), Julio Guzmán (Partido Morado), Yohny Lescano (Acción Popular), Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), Nidia Vílchez (Apra) y Marco Arana (Frente Amplio).

Cada participante tuvo 10 minutos para explicar y dar a conocer sus propuestas. Los temas planteados por el moderador fueron los siguientes: medidas para mejorar el sistema de ciencia y tecnología nacional; la integración entre las políticas públicas y la ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica; la repatriación del talento nacional y el mejoramiento de la carrera del investigador; y la gobernanza actual de la ciencia en el Perú.





Conforme a los criterios de Saber más





VIDEO RELACIONADO

Este 31 de enero se sorteará a los miembros de mesa





Elecciones 2021: Este 31 de enero se sorteará a los miembros de mesa





TE PUEDE INTERESAR