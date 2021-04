Conforme a los criterios de Saber más

Aún hay muchas interrogantes sobre la labor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) en diversos ensayos clínicos, en especial con la vacuna de Sinopharm. El Comercio conversó con el doctor Carlos Zamudio, director de Investigación, Ciencia y Tecnología de la UPCH sobre el estudio y la vacunación de los voluntarios.

La universidad espera más vacunas para cumplir con los voluntarios que recibieron placebo o la dosis menos eficaz dentro del ensayo clínico de Sinopharm.

— ¿La universidad sigue participando en ensayos?

La universidad participa en diversos estudios. Algunos están terminando, otros están en suspensión, otros en trámite de cierre, pero la mayoría están en las etapas finales. Hay que recordar que en cada uno de esos ensayos tenemos diferentes roles. En algunos somos el patrocinador, como en el caso del ensayo de Sinopharm, y en otros casos actuamos solo como centro de investigación.

— ¿Y en el caso del ensayo de CureVac?

En ese caso, el ensayo se hace en la UPCH , con investigadores de la universidad, pero no somos los patrocinadores . Hay otra instancia que ejecuta todas las responsabilidades correspondientes.

— ¿Qué significa que su centro de investigación se encuentre suspendido?

En ese centro se estaba desarrollando el ensayo de Sinopharm, y tampoco se puede utilizar para estudios nuevos . Sin embargo, todas las investigaciones que ya se venían realizando continúan.

— ¿Cuál es el estado del estudio de Sinopharm?

El ensayo clínico no ha terminado . Empezó en setiembre, con el enrolamiento del primer voluntario y el último se enroló en diciembre del año pasado. Lo que dice el protocolo es que se continuará monitoreando a los voluntarios hasta un año después de haber sido enrolados. Entonces, el seguimiento continuará hasta diciembre de este año . Hay que aclarar que este estudio evalúa seguridad y eficacia. Sobre la eficacia se ha discutido mucho en los últimos días. Con respecto a la seguridad, es el seguimiento para ver si se presentan efectos adversos a la vacuna. Por eso se mantiene la supervisión de los participantes durante un año después de que se enrolan y se evalúa la aparición de estos efectos, para determinar si están asociados a la vacuna. Ojo, lo que dice el protocolo aprobado se debe cumplir.

— ¿Y cómo queda el tema de la eficacia de la vacuna?

Se forma un comité independiente de expertos vinculados al tema, para que analicen la información y ellos son los que deciden si funciona. Es el Comité de Monitoreo de Datos (DSMB). En el caso de la vacuna de Sinopharm, se vio que la dosis de Beijing tiene una eficacia superior en comparación con los otros dos grupos [Wuhan y placebo] y recomendó que se vacune a quienes no la recibieron. La objetividad de este grupo hace que se recomiende la vacunación.

— Muchos voluntarios reclaman que aún no han sido vacunados...

Ellos fueron empadronados y se les dio prioridad a quienes estaban en el primer grupo de la fase 1 del plan de vacunación nacional [médicos y personal de salud]. Fue un grupo de 175 que recibió la primera dosis de la vacuna. Ya no pudimos aplicar la segunda dosis porque estas vacunas fueron inmovilizadas y no las podemos utilizar. Hemos coordinado con el Minsa para que estas 175 personas sean validadas y saber quiénes están dentro de las listas, para que reciban su segunda dosis dentro del plan nacional. Aun así, un grupo de 40 personas no está en la lista del Minsa para recibir su segunda dosis.

— ¿Qué sucederá con ellos?

Nuestro objetivo es traer más vacunas, vacunarlos a ellos y al resto de voluntarios . Es nuestra prioridad, pero necesitamos más vacunas.

— ¿Qué hace falta para tener esas vacunas?

Necesitamos autorizaciones del INS y de la Digemid. Las compras del Estado no tienen que ver con las vacunas del ensayo clínico . Nuestra importación es distinta. Aunque las autoridades nos sugieren que los voluntarios pasen a la lista de la vacunación del plan nacional, no es lo que queremos, porque no lo establece el protocolo del ensayo.





