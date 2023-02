Samsung ha presentado su nueva generación de celulares Galaxy S23. Durante el Samsung Galaxy Unpacked 2023, la compañía ha revelado el Galaxy S23, el Galaxy S23+ y el Galaxy S23 Ultra. Estos smartphones reemplazan a la versión del año pasado, los Galaxy S22. ¿En qué se diferencian el Galaxy S23 Ultra y el Galaxy S22 Ultra, los más potentes de la empresa?

Características Galaxy S22 Ultra Galaxy S23 Ultra Dimensiones 163,3 x 77,9 x 8,9 mm 163.4 x 78.1 x 8.9 mm Peso 227 gramos 234 gramos Pantalla Dynamic AMOLED 2X curva de 6,8 pulgadas

Resolución 3.080 x 1.440 píxeles

Tasa de refresco adaptativa: 1-120 Hz

Gorilla Glass Victus Dynamic AMOLED 2X 6,8 pulgadas

Resolución QHD+ Edge a 3.080 x 1.440 píxeles

Tasa de refresco adaptativa: 1-120 Hz

Gorilla Glass Victus 2 Procesador Samsung Exynos 2200

GPU AMD RDNA 2 Snapdragon 8 Gen 2 Memoria interna 8GB / 12 GB 8GB / 12 GB Memoria RAM 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB 256 GB / 512 GB / 1 TB Sistema operativo Android 12

One UI 4.1 Android 13

One UI 5.1 Cámaras traseras Gran angular 108 MP

Ultra ancha 12 MP

Telefoto 10 MP

Telefoto 10 MP Gran angular 200 MP

Ultra ancha 12 MP

Telefoto 10 MP

Telefoto 10 MP Cámara frontal (selfie) 40 MP 12 MP Batería 5.000 mAh

Carga rápida 45W

Carga inalámbrica 15W

Carga inalámbrica inversa 5.000 mAh

Carga rápida 45W

Fast Wireless Charging 2.0

PowerShare inalámbrico Conectividad 5G

Dual SIM

eSIM

Bluetooth 5.2

USB tipo C

WiFi 6E

GPS 5G

Dual SIM

eSIM

WiFi 6E

Bluetooth 5.3

USB tipo C

GPS Otro Resistencia al agua IP68

Samsung DeX

Samsung Knox

Sensor de huellas bajo la pantalla

Compatible con S-Pen Resistencia al agua IP68

Samsung Knox

Samsung Knox Vault

Compatible con S-Pen Colores Borgoña

Verde

Blanco fantasma

Negro fantasma Negro fantasma

Crema

Verde

Lavanda Precio (lanzamiento) Desde S/.5.599 Desde S/.5.599

¿En qué se diferencia el Samsung Galaxy S23 Ultra vs. Samsung Galaxy S22 Ultra?

A grandes rasgos, ambos celulares son muy parecidos. El Galaxy S23 Ultra es ligeramente más grande y pesado que su predecesor, pero esta característica es casi imperceptible para los usuarios. La primera diferencia importante es que la pantalla del nuevo celular de Samsung utiliza el Gorilla Glass Victus 2.

La segunda gran diferencia es que el Galaxy S23 Ultra utiliza el procesador Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, mientras que el Galaxy S22 Ultra utiliza el Samsung Exynos 2200. Este procesador es uno de los más poderosos actualmente y suele estar en el top 10 del ránking de AnTuTu de los celulares más potentes del mundo.

A ello se le agrega que los Galaxy S23 Ultra tiene 256 GB de memoria interna como mínimo. Es decir, el más barato costará lo mismo, pero dará el doble memoria que su contraparte en los Galaxy S22 Ultra, pues el mínimo en la generación pasada fue de 128 GB.

Los celulares Galaxy de Samsung suelen tener los sistemas operativos más recientes y este año no es la excepción. El Galaxy S23 Ultra cuenta con Android 13 y One UI 5.1, mientras que el Galaxy S22 Ultra tiene el Android 12 y One UI 4.1 como base.

En las cámaras hay un gran cambio. La gran angular del Galaxy S23 Ultra tiene 200 MP, mientras que la del Galaxy S22 Ultra solo cuenta con 108 MP. Sin embargo, la cámara frontal, o selfie, del celular más reciente de Samsung tiene 12 MP, mucho menos que la versión del año pasado que cuenta con 40 MP.

Finalmente, hay dos colores nuevos para el Galaxy S23 Ultra: crema y lavanda. Si bien se mantienen los colores verde y negro fantasma, el Galaxy S22 Ultra tenía también las opciones de borgoña y blanco fantasma.