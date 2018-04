A inicios de este año Facebook había anunciado que probaría una opción de votos negativos y positivos entre algunos usuarios con la finalidad de darles más herramientas para debatir dentro de su red social.

Según reportan medios como TheNextWeb, este añadido ha sido puesto a disposición de más personas que en la primera ronda de evaluación. La idea era también que los mismos usuarios fueran quienes ayudaran a Facebook a etiquetar los comentarios con "irrespetuosos y con malas intenciones".

De todas las plataformas de Internet, Reddit es la que ha hecho más famoso este formato y es considerada como la responsable de introducirla.

Algo que Facebook quiso dejar en claro cuando anunció las pruebas de los votos para comentarios es que no intentaba crear un botón de 'no me gusta', posición que mantiene desde hace muchos años al considerar que este eventual añadido generaría un clima negativo en su comunidad.

"No estamos probando un botón de 'no me gusta'. Estaos explorando una función para que la gente nos dé sus impresiones sobre los comentarios en los posts de páginas públicas", señaló la empresa a TechCrunch.com en febrero.

Por ahora solo se tiene conocimiento de que los nuevos botones de Facebook están disponibles para usuarios de Australia y Nueva Zelanda. Quedará por ver si este añadido termina por incluirse de forma definitiva en la red social.