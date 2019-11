Se quedó sorprendido. El 21 de noviembre pasado el multimillonario creador de SpaceX y Tesla Motors, Elon Musk, presentó oficialmente al Tesla Cybertruck, la primera camioneta pick up eléctrica de la compañía, la cual destaca por su potencia, su diseño futurista y coste (US$ 39.900 en su modelo más básico). Sin embargo, el nacido en Sudáfrica no contó que el todoterreno iba a fallar en una de las pruebas.

El Tesla Cybertruck cuenta con vidrio especial llamado “Tesla Armor Glass” que, en palabras de Musk, habría de ser “indestructible”. No obstante, cuando el fundador de SpaceX ordenó a un empleado que lance una bola de metal para probar la resistencia de las ventanas, estas terminaron rompiéndose hasta en dos oportunidades.

Aquí te dejamos el video:

"Quizás ha sido demasiado fuerte”, bromeó Musk luego de ver el primer intento fallido, lo que provocó las risas del público. Después, en la segunda ventana, el empleado lanzó la misma bola metálica, pero con menos fuerza. El resultado fue el mismo: el cristal se volvió a romper.

“Bueno, no está mal, hay margen de mejora”, dijo incómodo el fundador de Tesla Motors tras el segundo intento.

Elon Musk con las ventanas rotas del Tesla Cybertruck. (Foto: Frederic Brown / AFP)

Como se sabe, la Tesla Cybetruck parece haber sido sacada de una película futurista por su diseño en el que predominan las líneas rectas. Esta “bestia” tiene 805 km de autonomía y costará, en su modelo más potente, US$69.900.

Según Elon Musk, el vehículo “no se parece a nada de lo que hayamos visto antes”.

Tesla Cybertruck estará disponible a finales de 2021. (Difusión)

Por otro lado, el Tesla Cybertruck alcanza los 5,8 metros de lago, 2 metros de alto y una capacidad para 6 asientos. Esta vehículo podrá cargar hasta 1,59 toneladas en la tolva y, dependiendo de la versión, contará con una capacidad de remolque de entre 3,4 a 6,3 toneladas.

Aquí todos los detalles del Tesla Cybertruck.

DATO:

Se espera que la camioneta Tesla Cybertruck se lance a finales de 2021 en Estados Unidos.

