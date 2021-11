La actriz Maite Perroni, quien dio vida a Lupita Fernández en la popular serie mexicana RBD, no dudó en desearle lo mejor al elenco de la nueva versión de “Rebelde”, la misma que debutará en enero de 2022 en Netflix.

“Les deseo lo mejor, la verdad creo que es un gran proyecto, es una gran oportunidad. Es una nueva generación y esa energía, esa pasión y ese talento tiene que salir al mundo. Deseo que sea un éxito para todos y que lo disfruten al máximo”, dijo la actriz a las cámaras del programa “Sale el Sol”.

Asimismo, la artista reconoció que RBD influyó mucho en su carrera actoral y musical. “Rebelde para mí es y será siempre un corazón gigante en mi vida que solo me ha llenado de amor”, añadió Perroni.

Por otro lado, la actriz Dulce María, quien encarnó el personaje de Roberta en la versión donde actuó Perroni, también se pronunció respecto a la nueva propuesta de Netflix.

“Me gustó la música, me gustó la canción, cómo la cambiaron, cómo cantaron las voces… Me dio como nostalgia porque obviamente es una canción que está impregnada en mi ADN, o sea Rebelde la canto hasta dormida. Pero como que verlo así me dio nostalgia y a la vez me dio emoción que siga vivo, que siga vigente y que sigan haciéndolo porque realmente es también como un homenaje para nosotros”, opinó.

“Sé que nuestra generación es muy celosa de lo que fue ‘Rebelde’ y creo que cada proyecto de Rebelde, porque ha habido como varias versiones; todas son únicas, todas van para diferente gente y pues, bueno, me dio como nostalgia y les deseo lo mejor”, añadió.

El 5 de enero, “Rebelde” llegará a Netflix de la mano de una nueva generación de actores como Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio.

