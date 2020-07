El famoso actor de Broadway, Nick Cordero, falleció este domingo por complicaciones con el coronavirus. Así lo informó su esposa, Amanda Kloots, a través de su perfil oficial de Instagram.

"Dios tiene otro ángel en el cielo arhora. Mi querido esposo falleció esta mañana. Estaba rodeado de amor por su familia, cantando y rezando mientras dejaba gentilmente esta tierra", escribió.

“Estoy incrédula y sufriendo por todas partes. Mi corazón está roto ya que no puedo imaginar nuestras vidas sin él. Nick era una luz tan brillante. Era amigo de todos, le encantaba escuchar, ayudar y especialmente hablar. Fue un actor y músico increíble. Amaba a su familia y amaba ser padre y esposo. Elvis y yo lo extrañaremos en todo lo que hacemos, todos los días”, añadió.⠀

En la parte final de su mensaje, la ahora viuda de Nick Cordero agradeció el apoyo recibido durante los últimos tres meses. ⠀⠀

"No puedo comenzar a agradecerles lo suficiente a todos por la efusión de amor, apoyo y ayuda que hemos recibido estos últimos 95 días. No tienes idea de cuánto levantaste mi espíritu a las 3p.m. todos los días mientras el mundo cantaba la canción de Nicks, 'Live Your Life'. Se lo cantamos hoy, tomados de sus manos", concluyó.

Nick Cordero fue internado en marzo por Coronavirus. Por las complicaciones sufridas se le amputó al pierna y luego se informó del requerimiento de un doble trasplante de pulmones.

Cordero debutó en Broadway en el año 2012 para la obra “Rock of Ages”. Dos años después obtuvo una nominación al Premio Tony y al Drama Desk por su papel de Cheech en la adaptación musical de “Bullets Over Broadway” de Woody Allen.

En la pantalla chica, el desaparecido actor tuvo papeles como invitado en “Queer as Folk” y “Lilyhammer”, y tuvo papeles más bien recurrentes, como Victor Lugo en " Blue Bloods " y dando vida a Anthony Marino en “Law and Order: Special Victims Unit”.

VIDEOS DESTACADOS

El temor contagia a los neoyorquinos