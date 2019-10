Shah Rukh Khan, reconocida estrella de Bollywood, es considerado uno de los actores de cine más exitosos en el mundo. El actor indú se ganó el corazón de millones de fanáticos que lo califican como el mejor de todos los tiempos ya que es un artista completo.

Recientemente, el artista indú fue el invitado del programa de entrevistas de David Letterman, “My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman” (“Mi próximo invitado no necesita presentación”, en español) transmitido en Netflix y dejó impresionado al público con las revelaciones que hizo de su vida.

El famoso presentador estadounidense se quedó sin palabras cuando presentó a la superestrella de Bollywood, Shah Rukh Khan, en su programa. Cuando el popular actor indú ingresó al estudio, el público se volvió loco y comenzó a aplaudirlo sin cesar, a lo que David Letterman dijo que esta fue “quizás la mayor ovación” que ha tenido en la serie de Netflix.

En el programa de entrevistas, Shah Rukh Khan contó muchas experiencias de su vida: desde su infancia en Delhi, la forma en que lidia con la fama, cómo conoció al amor de su vida Gauri Khan, hasta sus pensamientos sobre el presidente estadounidense Donald Trump. A continuación, hemos seleccionado 10 aspectos más destacados del episodio.

¿Shah Rukh Khan es el Tom Cruise de la India?: Shah Rukh Khan nunca deja de sorprendernos y eso es exactamente lo que hizo a lo largo de su episodio. Durante el programa, reveló que a menudo le gusta referirse a sí mismo como el “equivalente indio” del actor de Hollywood, Tom Cruise.

El artista explicó que una vez en un artículo publicado en la revista TIME se refirieron a él como el "equivalente indio" de la estrella de “Misión Imposible”, desde entonces empezó a presentarse de esa manera. "Esa cosa se me quedó grabada. Así que cada vez que alguien me pregunta, saco esa revista y digo, soy el equivalente indio de Tom Cruise".

¿Sabía que Shah Rukh Khan quería ser ingeniero y periodista?: Hablando de sus primeros días de educación, el artista indú reveló que aspiraba a ser ingeniero antes de convertirse en actor. “Me di cuenta de que no podía ser ingeniero, así que me convertí en actor”, dijo.

Explicó que estudió economía para graduarse e hizo su maestría en comunicación de masas porque quería ser periodista.

¿Cómo conoció al amor de su vida? El actor reveló que a los 15 años, fue a Mumbai con su banda para buscar a Gauri Khan, que se había mudado ahí. El problema era que él no sabía nada sobre ella aparte del hecho de que le gustaba nadar.

Entonces, para encontrarla, salió a la playa y pensó que podría encontrarla. Para su sorpresa, había varias playas en Mumbai y él no lo sabía. Shah Rukh Khan visitó las playas junto con su pandilla y después de mucho ruido, finalmente escuchó la voz de Gauri y ella le preguntó: “¿Qué estás haciendo aquí?” Ahora esa es una historia icónica.

Shah Rukh Khan odia montar a caballo: Desde el romance hasta la comedia, los thrillers e incluso las películas de acción, el actor puede hacerlo todo. Pero si hay algo que Shah Rukh Khan no le gusta hacer es montar a caballo, o cualquier animal.

El actor, que tuvo una secuencia de equitación en la película de 2001 “Asoka”, recordó que tuvo dificultades para lidiar con el caballo. Shah Rukh Khan reveló que tuvo una mala experiencia con el caballo por eso no le gustan.

La receta secreta de Shah Rukh Khan para pasar tiempo con niños: El actor es un hombre ocupado, pero siempre se las arregla para pasar tiempo con sus hijos AbRam, Suhana y Aryan.

La estrella de Bollywood está aprendiendo a cocinar y su especialidad es la cocina italiana. El actor sabe cocinar pasta, pesto, pollo a la parrilla y risotto. Pudimos ver las habilidades culinarias de SRK durante el episodio, cuando recibió a David Letterman en su casa Mannat en Mumbai y le preparó algo de comida.

¿Quiénes son los actores que inspiran a Shah Rukh Khan?: La estrella podría ser una fuente de inspiración para muchos, pero ¿qué actores inspiraron a SRK? Michael J Fox y Peter Sellers son los actores que lo inspiraron a actuar. “La forma en que solía usar el espacio. Era tan dulce y divertido y parecía eternamente joven y extremadamente inspirador. Pero Peter Sellers me afectó más”, contó.

¿Qué opina Shah Rukh Khan sobre Donald Trump?: Cuando David Letterman le preguntó al actor por sus puntos de vista sobre el actual presidente estadounidense Donald Trump, el actor dijo: "permítanme decirlo de la manera políticamente correcta posible. Miramos a Estados Unidos. Como indios, aspiramos a estar allí. Pero nosotros estamos de acuerdo con ustedes. Tal vez ustedes se lo merecen ". La respuesta seguramente rompió al presentador.

¿El hijo de Shah Rukh Khan, Aryan Khan, no será actor? Shah Rukh Khan, quien recientemente fue bautizado con su hijo Aryan por la interpretación en hindi de El Rey León, reveló que Aryan nunca será un actor.

"No tiene lo necesario para ser actor y se da cuenta de eso también, pero es un buen escritor. Creo que querer ser actor tiene que venir desde adentro. Algo que realmente necesitas hacer y encontrar un conjunto de habilidades que te ayuda a hacerlo y aprenderlo. Pero creo que me di cuenta de él cuando me dijo eso. Se me acercó y me dijo: "No creo que quiera actuar".

Su problema fue, que es práctico y honesto, dijo: "Cada vez que me comparen contigo ... y no quiero estar en esa posición", contó la estrella.

Objetivos filantrópicos de Shah Rukh Khan: La interacción de SRK con David Letterman en el programa no se trataba solo de conversaciones divertidas. El actor también habló sobre cómo ha estado trabajando ampliamente para solucionar el problema y desea hacer un cambio lo más posible.

¿Shah Rukh Khan el mejor invitado de David Letterman?: Letterman, que fue anfitrión del ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el actor George Clooney y el premio Nobel Malala Yousafzai, entre muchos otros grandes nombres en su programa, firmó el episodio y dijo: "Después de cada una de estas sesiones, siento y creo que fue una conversación muy inteligente y encantadora y, tal vez, estarás en la parte superior de la lista ". Shah Rukh Khan obviamente se conmovió con el comentario del presentador.